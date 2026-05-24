Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendukung penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum untuk mewujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.

Pernyataan ini disampaikan Isnain Mukadar, yang akrab disapa Wale, di Jakarta pada Minggu ini. Menurut Wale, penegasan ini merupakan langkah krusial untuk mengembalikan arah pembangunan nasional. Pembangunan harus berlandaskan pada prinsip ekonomi yang berorientasi utama pada kepentingan rakyat Indonesia. Wale menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo perlu segera diwujudkan melalui kebijakan konkret.

Kebijakan tersebut harus mampu secara efektif mengurangi ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Selain itu, penguatan penguasaan negara terhadap sektor-sektor strategis menjadi prioritas utama. Meskipun ada dukungan, Wale menyoroti beberapa persoalan mendesak yang masih dihadapi Indonesia, seperti masalah ketimpangan penguasaan lahan, kebocoran kekayaan nasional, dan lemahnya kontrol negara pada sejumlah sektor strategis. LMND mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, seperti hilirisasi industri, pengawasan ekspor komoditas strategis, dan pemberantasan mafia tambang dan mafia tanah





