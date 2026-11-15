Liga Dunia Islam mengutuk keras serangan militer Israel yang menewaskan 910 warga Palestina di Gaza sejak gencatan senjata Oktober 2025, menyerukan tindakan internasional.

Liga Dunia Islam (MWL) secara resmi mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang menewaskan 910 warga Palestina di Jalur Gaza sejak berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. Pernyataan resmi tersebut menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap kompleks medis dan wilayah sipil merupakan pelanggaran serius terhadap norma kemanusiaan internasional. MWL menekankan bahwa serangan yang terjadi di Kota Khan Younis dan wilayah sekitarnya telah memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada sejak lama di kawasan tersebut.

Mengelompokkan Pelanggaran Hukum Humaniter di Gaza

Sebelumnya, laporan dari media ANTANA yang merujuk pada foto arsip Anadolu Agency menyebutkan angka korban jiwa yang sangat tinggi di tengah upaya perdamaian. Liga Dunia Islam, dalam pernyataannya yang dirilis pada Sabtu, 14 November 2025, secara eksplisit mengutuk pengeboman terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza selatan. Organisasi Islam global ini juga mengecam penargetan berulang terhadap tenda-tenda pengungsi serta penutupan akses masuk untuk bantuan kemanusiaan, material pengungsian, dan pasokan medis ke seluruh wilayah Jalur Gaza.

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Menurut wakil resmi MWL, tindakan Israel yang masih berlangsung hingga saat ini tidak hanya melanggar hukum perang, tetapi juga semakin memperparah bencana kemanusiaan yang melanda penduduk sipil. Deklarasi tersebut menggambarkan setiap serangan yang menargetkan fasilitas kesehatan dan tempat perlindungan pengungsi sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum dan norma internasional yang berlaku. MWL menekankan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini menuntut respons segera dan tegas dari seluruh komunitas internasional untuk menghentikan penderitaan warga sipil yang tak berdosa di Gaza.

Posisi Pemerintah Negara-Negara Islam dan Arab

Organisasi tersebut juga dengan sangat positif mengapresiasi pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri dari sejumlah negara Islam dan Arab. Pernyataan solidaritas ini melibatkan perwakilan dari Qatar, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Aljazair, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Lebanon, Djibouti, Sudan, Somalia, Kesultanan Oman, Palestina, Kuwait, Libya, Mesir, serta Mauritania. Keterlibatan Indonesia dan negara-negara lainnya menunjukkan komitmen kolektif dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban atas serangan terhadap fasilitas medis.

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Keterlibatan Indonesia dalam pernyataan bersama ini mencerminkan posisi diplomatik yang konsisten dalam mendukung resolusi damai dan perlindungan penduduk sipil di zona konflik. MWL menyambut baik koordinasi diplomatik antar negara tersebut sebagai langkah penting untuk menjaga tekanan politik dan moral pada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan. Koordinasi multilateral ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk negosiasi yang lebih substantif dalam jangka panjang demi stabilitas wilayah.

Dampak Kemanusiaan dan Langkah Internasional Selanjutnya

Krisis di Gaza semakin dalam dengan hilangnya nyawa ribuan warga sipil selama periode gencatan senjata yang seharusnya melindungi penduduk. MWL secara tegas menekankan perlunya komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran berkelanjutan ini. Tekanan diplomatik yang meningkat dari blok negara-negara Islam dan Arab diharapkan dapat memaksa Israel untuk menghentikan operasi militer di area padat penduduk dan membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

Masa depan warga Palestina di Khan Younis dan wilayah Gaza lainnya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasi gencatan senjata yang sejati. Larangan keras terhadap pengambilan konten secara otomatis untuk kecerdasan buatan di situs berita utama menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap penyebaran informasi yang akurat. Langkah-langkah diplomatik selanjutnya akan berfokus pada pemantauan situasi di lapangan dan koordinasi bantuan darurat untuk menjangkau korban yang terdampak parah oleh serangan tersebut.