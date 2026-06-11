Lift JPO Lenteng Agung Kembali Beroperasi Normal Pasca Aksi Vandalisme

Dinas Bina Marga DKI Jakarta bergerak cepat memperbaiki dua unit lift di JPO Lenteng Agung yang rusak akibat vandalisme untuk memastikan aksesibilitas bagi kelompok rentan kembali tersedia.

Fasilitas transportasi dan aksesibilitas di Jakarta kembali mendapatkan perhatian setelah dua unit lift di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan , secara resmi dinyatakan kembali beroperasi normal pada hari Kamis, 11 Juni 2026.

Langkah cepat ini diambil oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta setelah terdeteksi adanya gangguan teknis yang cukup serius pada sistem kelistrikan lift tersebut. Berdasarkan laporan resmi, kerusakan tersebut bukan terjadi karena keausan alami, melainkan akibat adanya tindakan vandalisme yang disengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kerusakan pada jaringan listrik ini sempat membuat fasilitas penting tersebut tidak dapat digunakan, sehingga menghambat pergerakan pejalan kaki yang melintasi area strategis tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa proses perbaikan dilakukan dengan sangat intensif. Setelah ketersediaan komponen pengganti dipastikan, tim teknis dari Dinas Bina Marga bersama Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan segera melakukan pengerjaan yang hanya memakan waktu satu hari. Upaya perbaikan ini difokuskan pada pemulihan aliran listrik agar kedua lift, baik yang mengarah ke wilayah Depok maupun yang mengarah ke Pasar Minggu, dapat kembali berfungsi secara optimal.

Kecepatan respon ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta memastikan bahwa seluruh sarana prasarana kota dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lebih lanjut, pihak Dinas Bina Marga menekankan betapa krusialnya keberadaan lift di JPO, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Fasilitas ini bukan sekadar pelengkap estetika kota, melainkan kebutuhan pokok bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, warga lanjut usia yang memiliki keterbatasan fisik dalam menaiki tangga, serta ibu hamil yang memerlukan akses lebih mudah. Tindakan vandalisme yang merusak fasilitas umum ini sangat disayangkan karena dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga merugikan secara sosial.

Gangguan terhadap mobilitas warga dapat menurunkan efisiensi waktu dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan yang terpaksa mencari alternatif jalan lain yang mungkin tidak seaman JPO tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga juga mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh warga agar memiliki rasa kepemilikan terhadap fasilitas publik. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah seharusnya dijaga bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi kerusakan atau tindakan kriminal di area publik sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Diharapkan dengan adanya kesadaran kolektif, aksi perusakan fasilitas umum dapat diminimalisir sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan untuk pengembangan fasilitas baru daripada terus-menerus memperbaiki kerusakan akibat vandalisme. Di sisi lain, respon positif mengalir dari warga sekitar yang merasakan langsung manfaat dari perbaikan cepat ini. Salah seorang pengguna JPO, Syahbandi, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Dinas Bina Marga.

Bagi warga seperti dirinya, keberadaan lift yang berfungsi dengan baik sangat membantu kelancaran aktivitas harian di kawasan Lenteng Agung yang dikenal padat. Syahbandi berharap agar para pelaku vandalisme dapat menyadari bahwa tindakan mereka memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat banyak. Dengan kembali beroperasinya lift di JPO Lenteng Agung, diharapkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki kembali terjamin, serta menjadi pengingat bagi semua pihak untuk saling menghargai infrastruktur yang telah disediakan pemerintah





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JPO Lenteng Agung Dinas Bina Marga Vandalisme Fasilitas Publik Jakarta Selatan

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