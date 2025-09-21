Liem Swie King: Latihan Atlet Bulu Tangkis Indonesia Kurang Keras dan Disiplin

Legenda bulu tangkis Indonesia, Liem Swie King, mengkritik intensitas latihan atlet bulu tangkis saat ini yang dinilai kurang keras dibandingkan dengan eranya. Ia juga menyoroti pentingnya mental disiplin dan motivasi dalam meraih prestasi.

Legenda bulu tangkis Indonesia, Liem Swie King , memberikan pandangannya mengenai perkembangan latihan dan mental atlet bulu tangkis Indonesia saat ini, dalam wawancara di GOR Djarum Kudus pada hari Minggu, 21 September 2025. King, yang dikenal sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik di eranya, mengemukakan kekhawatiran mengenai intensitas latihan yang dijalani para atlet masa kini, yang ia nilai tidak sekeras latihan yang ia jalani pada era 1970-an hingga 1980-an.

Menurut King, kurangnya intensitas latihan fisik ini berdampak pada daya tahan fisik atlet ketika bertanding di level dunia, terutama dalam pertandingan yang berlangsung hingga rubber game. King menekankan bahwa banyak pemain saat ini kelelahan lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa program latihan fisik mereka belum mencapai intensitas yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. King membandingkan metode latihan yang diterapkan saat ini dengan metode latihan yang ia jalani semasa muda. Dulu, menu latihan fisik sangat berat, termasuk lari jarak jauh secara rutin, yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan fisik. King menceritakan pengalamannya berlari sejauh 25 kilometer seminggu sekali dan menjalani tes lari 12 menit untuk mengukur kemampuan stamina. King menyatakan, dirinya heran mengapa prestasi di level senior saat ini belum menonjol meskipun skill atlet junior saat ini jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Ia melihat adanya potensi besar pada pemain usia dini yang sudah menunjukkan teknik luar biasa, bahkan melampaui kualitasnya ketika masih remaja. King mempertanyakan mengapa potensi luar biasa ini belum mampu diwujudkan menjadi prestasi gemilang di level dunia. Ia menyatakan bahwa dirinya belum menemukan jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut. King menyampaikan bahwa ada perdebatan di kalangan pelatih mengenai apakah latihan keras sejak usia sangat muda baik untuk perkembangan atlet. Sebagian berpendapat latihan berat sejak usia U-13 dan U-15 bisa merusak, namun King justru melihatnya sebagai hal positif. King menekankan pentingnya latihan keras dan disiplin tinggi sejak dini untuk memaksimalkan potensi atlet muda Indonesia. Ia yakin bahwa dengan latihan yang lebih intensif dan mental disiplin yang kuat, kualitas luar biasa yang dimiliki atlet junior saat ini akan mampu diterjemahkan menjadi prestasi gemilang di level dunia. King juga menyoroti pentingnya mental disiplin dan motivasi dalam latihan. Ia mengkritik adanya pemain yang mengurangi porsi latihan yang diberikan oleh pelatih. King mengingatkan bahwa latihan adalah untuk kepentingan diri sendiri, sehingga atlet harus menghindari kebiasaan 'nyuri-nyuri' atau mengurangi intensitas latihan. Ia menekankan bahwa atlet harus berani menghadapi rasa lelah dan jangan mudah menyerah. King percaya bahwa dengan mental yang kuat dan dedikasi yang tinggi, atlet bulu tangkis Indonesia akan mampu meraih prestasi yang membanggakan di kancah dunia. Dalam pandangannya, kunci sukses seorang atlet tidak hanya terletak pada kemampuan teknik, tetapi juga pada daya tahan fisik, mental disiplin, dan motivasi yang tinggi. Perubahan dan adaptasi program latihan, serta peningkatan kualitas pelatih, merupakan kunci keberhasilan atlet bulu tangkis Indonesia di masa depan





