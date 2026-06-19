Liburan Sekolah Kreatif: Kampi Hotel Sunter Jakarta Gelar Kids Culinary Class Create Your Own Cake!

Kampi Hotel Sunter Jakarta mengundang anak-anak usia 5 hingga 9 tahun untuk mengasah kreativitas melalui kelas menghias kue edukatif selama masa liburan sekolah.

Masa liburan sekolah selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh anak-anak di seluruh penjuru negeri. Untuk mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat, Kampi Hotel Sunter Jakarta mengambil inisiatif dengan menghadirkan sebuah program edukatif yang sangat menarik.

Program tersebut adalah Kids Culinary Class dengan tema Create Your Own Cake!. Melalui acara ini, pihak hotel ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di bidang kuliner, khususnya dalam seni menghias kue. Kegiatan ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menjadi hiburan semata, namun juga memberikan pengalaman belajar yang nyata dan menyenangkan bagi para peserta cilik sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri sejak usia dini.

Acara yang penuh warna ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal empat Juli tahun dua ribu dua puluh enam. Lokasi pelaksanaannya berada di Fiesta Hall Kampi Hotel Sunter Jakarta, dimulai tepat pukul sembilan pagi hingga seluruh rangkaian acara selesai. Program spesial ini dikhususkan bagi anak-anak yang berada dalam rentang usia lima hingga sembilan tahun.

Dengan biaya pendaftaran yang sangat terjangkau, yakni sebesar seratus lima puluh ribu rupiah nett per orang, para orang tua sudah dapat memberikan pengalaman berharga bagi buah hati mereka. Fasilitas yang didapatkan peserta sangatlah lengkap, meliputi topi koki cilik yang menggemaskan serta celemek anak untuk menjaga kebersihan selama beraksi di dapur. Selain itu, setiap peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan kreativitas mereka, serta seluruh bahan dan peralatan yang diperlukan selama kegiatan.

Hasil karya kue yang telah dihias dengan cantik juga dapat dibawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga di rumah sebagai kebanggaan tersendiri bagi anak. Dalam pelaksanaan kelas kuliner ini, anak-anak tidak akan dibiarkan bekerja sendiri, melainkan akan dibimbing secara intensif oleh chef berpengalaman dari Kampi Hotel Sunter Jakarta. Para koki profesional ini akan mengajarkan berbagai teknik dasar menghias kue dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak.

Proses belajar sambil bermain ini bertujuan untuk mengasah koordinasi mata dan tangan serta mengembangkan kemampuan motorik halus anak melalui aktivitas memegang alat hias dan menata topping kue. Lebih dari sekadar keterampilan memasak, kegiatan ini juga menjadi sarana yang efektif untuk membangun rasa percaya diri anak saat mereka berhasil menyelesaikan kreasi mereka sendiri.

Kemandirian juga akan terlatih ketika mereka mencoba mengambil keputusan mengenai warna dan bentuk hiasan yang ingin mereka aplikasikan pada kue tersebut, yang secara tidak langsung melatih kemampuan pengambilan keputusan sejak dini. Salah satu daya tarik utama dari program ini adalah adanya kompetisi kecil-kecilan untuk memicu semangat kompetitif yang sehat di antara para peserta. Kampi Hotel Sunter Jakarta telah menyiapkan hadiah menarik bagi tiga karya terbaik yang akan dipilih berdasarkan beberapa kriteria penilaian yang objektif.

Kriteria tersebut meliputi tingkat kreativitas dalam penggunaan warna, kerapian presentasi akhir, serta semangat dan antusiasme yang ditunjukkan anak selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk memberikan usaha terbaik mereka dan merasa bangga atas hasil kerja keras mereka sendiri, sehingga memberikan dampak positif pada perkembangan psikologis mereka.

Menurut keterangan dari Ila Dian Luvita selaku GM Secretary dan Public Relations Kampi Hotel Sunter Jakarta, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pihak manajemen hotel dalam menyediakan program yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang menginap maupun berkunjung. Beliau menekankan bahwa liburan sekolah seharusnya menjadi momen untuk mengembangkan potensi diri melalui aktivitas yang terstruktur.

Dengan menghadirkan Kids Culinary Class, pihak hotel ingin menciptakan wadah positif yang dapat menjauhkan anak-anak dari penggunaan gawai yang berlebihan dan mengalihkannya pada aktivitas fisik yang produktif. Selain itu, kehadiran orang tua dalam mendampingi anak selama kegiatan berlangsung diharapkan dapat mempererat ikatan emosional dan menciptakan kenangan manis yang tidak terlupakan antara orang tua dan anak dalam suasana yang hangat.

Mengingat tingginya minat masyarakat dan terbatasnya kuota peserta demi menjaga kualitas pembelajaran agar tetap kondusif, para orang tua diimbau untuk segera melakukan pendaftaran. Jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk menjadikan liburan sekolah anak lebih berwarna, kreatif, dan penuh makna bersama para profesional. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai prosedur pendaftaran atau detail acara, dapat menghubungi layanan pelanggan Kampi Hotel Sunter Jakarta melalui nomor telepon nol dua satu tiga delapan delapan delapan tujuh sembilan sembilan sembilan.

Selain itu, informasi terbaru juga dapat diakses melalui akun Instagram resmi mereka di @kampihotelsunter. Dengan partisipasi dalam acara ini, diharapkan anak-anak dapat pulang dengan membawa pengetahuan baru, keterampilan baru, dan tentu saja kebahagiaan yang melimpah setelah berkreasi dengan kue favorit mereka





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Liburan Sekolah Kampi Hotel Sunter Kids Culinary Class Kreativitas Anak Wisata Kuliner

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