Liburan Romantis di Lombok Picu Kembali Perbincangan Soal Legging dan Perceraian Taqy Malik

Momen liburan Taqy Malik dan Sherel Thalib di Lombok, Nusa Tenggara Barat, memicu kembali perbincangan mengenai isu lama terkait perceraian Taqy dengan Salmafina Sunan. Isu tersebut berpusat pada anggapan bahwa penggunaan legging oleh Salmafina menjadi salah satu alasan perceraian mereka. Sherel dan Salmafina memberikan klarifikasi mengenai hal ini.

Taqy Malik dan Sherel Thalib menikmati liburan romantis di Lombok , Nusa Tenggara Barat, dengan mencoba berbagai aktivitas seru, termasuk berselancar. Momen kebersamaan mereka di pantai ini diabadikan dan dibagikan melalui unggahan media sosial Sherel Thalib , yang menampilkan keindahan alam Lombok dan kegembiraan mereka dalam menjajal olahraga air tersebut.

Sherel, dalam unggahannya pada Rabu, 22 April 2026, menuliskan caption yang menyentuh hati, 'Mengejar ombak, menemukan kedamaian. Di mana laut terasa seperti rumah.

' Ungkapan ini menggambarkan betapa mereka menikmati ketenangan dan keindahan laut Lombok. Pakaian yang dikenakan Sherel saat berselancar, yaitu baju renang yang cukup ketat termasuk celana legging, menjadi sorotan karena memicu kembali perbincangan mengenai perceraian Taqy Malik sebelumnya dengan Salmafina Sunan. Perbincangan ini muncul karena adanya narasi yang beredar yang menyebutkan bahwa penggunaan legging oleh Salmafina menjadi salah satu alasan Taqy mengajukan cerai. Namun, Sherel menyayangkan adanya anggapan tersebut dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak sepenuhnya benar.

Isu mengenai legging sebagai penyebab perceraian Taqy Malik dan Salmafina Sunan kembali mencuat setelah Sherel Thalib mengunggah foto dirinya saat berselancar di Lombok. Banyak warganet yang kemudian mengaitkan momen tersebut dengan perceraian Taqy di masa lalu. Salmafina Sunan sendiri telah memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Ia mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan Taqy Malik memiliki akar permasalahan yang lebih kompleks daripada sekadar pakaian yang dikenakannya.

Menurut Salmafina, ada perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang mendasar antara dirinya dan Taqy yang akhirnya menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga mereka. Ibunda Salmafina, Heidy Sunan, yang juga istri dari pengacara Sunan Kalijaga, disebut sebagai salah satu saksi yang mengetahui alasan perceraian tersebut. Namun, Salmafina menekankan bahwa isu mengenai legging hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan yang ada.

Kisah mengenai legging ini berawal dari momen liburan Salmafina bersama keluarganya di Eropa, di mana ia mengenakan legging karena kondisi cuaca yang dingin dan bersalju. Taqy Malik, pada saat itu, dikabarkan tidak menyukai pakaian tersebut dan menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia anut. Namun, Salmafina menegaskan bahwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak perbedaan yang akhirnya mengantarkan mereka pada keputusan untuk berpisah.

Ia berharap masyarakat tidak hanya fokus pada isu yang dangkal seperti pakaian, tetapi juga memahami bahwa perceraian adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Sherel Thalib, sebagai istri Taqy Malik saat ini, merasa perlu memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Ia tidak ingin publik salah memahami situasi dan menganggap bahwa Taqy Malik memiliki pandangan yang kaku dan tidak toleran terhadap pilihan pakaian istrinya. Sherel ingin menunjukkan bahwa Taqy Malik adalah sosok yang suportif dan menghargai keputusannya dalam berpakaian.

Ia juga ingin menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan mengenai perceraian Taqy Malik dan Salmafina Sunan. Sherel berharap dengan klarifikasi ini, publik dapat lebih memahami bahwa perceraian tersebut adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks, dan bukan hanya karena masalah pakaian. Ia juga ingin menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kepribadiannya, tanpa harus merasa dihakimi atau dikritik oleh orang lain.

Selain itu, Sherel dan Taqy Malik terus menikmati liburan mereka di Lombok, berusaha untuk mengabaikan perbincangan yang tidak perlu dan fokus pada kebahagiaan mereka sebagai pasangan. Mereka berharap dapat memberikan inspirasi kepada orang lain untuk selalu menghargai perbedaan dan mencari kedamaian dalam hidup. Keindahan alam Lombok dan momen-momen romantis yang mereka bagikan menjadi bukti bahwa cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan di mana saja, asalkan ada kemauan untuk saling memahami dan menerima





