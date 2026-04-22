Liam Rosenior Tuntut Chelsea Bangkit demi Ambisi Liga Champions di Kandang Brighton

Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior wajib meraih kemenangan saat menghadapi Brighton untuk menjaga asa finis di lima besar klasemen Liga Inggris.

Pelatih Liam Rosenior secara tegas menuntut para pemain Chelsea untuk segera bangkit dari keterpurukan saat mereka dijadwalkan bertandang ke markas Brighton di Stadion American Express pada Rabu (22/4) dini hari WIB. Pertandingan ini dianggap sebagai titik krusial bagi The Blues yang saat ini tengah mengalami krisis performa setelah menelan empat kekalahan beruntun di kancah Liga Inggris .

Rentetan hasil negatif tersebut tidak hanya melukai mental pemain, tetapi juga membuat posisi klub di papan klasemen menjadi semakin rawan. Chelsea saat ini tertahan di peringkat keenam dengan koleksi 48 poin, terpaut cukup jauh tujuh angka dari Liverpool yang nyaman di posisi kelima. Untuk menjaga harapan tampil di Liga Champions musim 2025/2026, kemenangan di kandang Brighton menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi bagi skuad asuhan Rosenior. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Rosenior menekankan pentingnya karakter dan semangat juang di tengah situasi sulit yang dialami timnya. Ia menyatakan bahwa momen-momen kelam seperti sekarang adalah ujian bagi setiap individu pemain untuk menunjukkan loyalitas dan tanggung jawab terhadap seragam yang mereka kenakan. Menurutnya, kegagalan mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir, mulai dari laga kontra Newcastle United, Everton, Manchester City, hingga Manchester United, harus segera diakhiri dengan pendekatan mentalitas pemenang. Rosenior percaya bahwa timnya memiliki kapasitas untuk bangkit dan keluar dari fase negatif ini, namun ia juga sadar bahwa setiap detail di lapangan harus diperhatikan dengan saksama guna meraih poin penuh di markas lawan yang dikenal cukup angker bagi tim tamu. Di sisi lain, duel melawan Brighton ini menyimpan sisi emosional bagi Liam Rosenior. Stadion American Express adalah tempat di mana ia menghabiskan sisa karier sepak bolanya sebelum memutuskan pensiun. Sebagai pemain, ia pernah menjadi bagian penting dari skuad Brighton yang berhasil mengakhiri penantian 34 tahun tim tersebut untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris pada tahun 2017 silam. Kini, dalam perannya sebagai pelatih, ia harus bersikap profesional untuk mengalahkan mantan klub yang juga tengah berambisi memburu tiket kompetisi Eropa. Brighton sendiri saat ini berada di peringkat kesembilan dengan 47 poin, hanya berselisih satu angka dari Chelsea. Kedekatan poin ini membuat laga nanti dipastikan berlangsung sangat sengit dan penuh tensi tinggi, mengingat kedua tim memiliki motivasi yang sama untuk mendongkrak posisi di papan klasemen sementara. Selain persoalan teknis di lapangan, Rosenior juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam jangka panjang. Ia tidak ingin para pemainnya terlalu memikirkan kegagalan masa lalu, melainkan fokus sepenuhnya pada pertandingan berikutnya. Bagi Rosenior, tantangan ini adalah bagian dari proses pendewasaan tim di bawah arahannya. Meskipun ia memiliki kenangan manis bersama Brighton selama tiga musim dari 2015 hingga 2018, ia menegaskan bahwa profesionalisme adalah yang utama. Pertandingan ini bukan sekadar reuni nostalgia, melainkan pertempuran taktis untuk menentukan siapa yang paling layak untuk terus bertahan dalam persaingan menuju kompetisi elite Eropa pada musim depan. Para pendukung Chelsea pun menanti reaksi nyata dari para pemain di lapangan demi memperbaiki catatan buruk yang telah menghantui mereka dalam beberapa pekan terakhir ini





