Liam Rosenior Dipecat: Gejala Masalah Lebih Dalam di Chelsea

Pemecatan Liam Rosenior sebagai pelatih Chelsea menggarisbawahi masalah mendalam yang dihadapi klub, di luar kinerja pelatih itu sendiri. Rentetan kekalahan dan performa buruk telah menghancurkan harapan untuk lolos ke Liga Champions dan memicu ketidakpuasan suporter.

Sejak awal, pemecatan Liam Rosenior dari kursi pelatih Chelsea terasa seperti sesuatu yang tak terhindarkan, bukan lagi pertanyaan 'apakah' melainkan 'kapan'. Penunjukan Rosenior sebagai pengganti Enzo Maresca pada Januari lalu awalnya menjanjikan, namun kini terasa seperti kenangan yang jauh.

Rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya mempercepat kejatuhannya, terutama setelah kekalahan kelima berturut-turut di liga. Meskipun mungkin pantas diberhentikan, Rosenior hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam yang dihadapi The Blues. Banyak yang meragukan keberhasilannya sejak awal, namun sedikit yang menyangka segalanya akan berantakan secepat ini. Kekalahan telak dari Brighton menjadi pukulan terakhir, hampir mengakhiri harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions dan bahkan mengancam partisipasi mereka di kompetisi Eropa lainnya.

Dalam waktu 24 jam, Rosenior telah dipecat. Ia mencatatkan sejarah buruk di Chelsea, memimpin klub melalui periode performa terburuk sejak era 90-an dan menyamai rekor kekalahan lima kali berturut-turut dengan skor agregat 11-0. Namun, menyalahkan pelatih yang akan pergi saja tidak cukup. Masalah Chelsea jauh lebih kompleks.

Di tengah pemecatan manajer dan ketidakpuasan suporter, jajaran petinggi klub menghadapi musim panas yang penuh gejolak yang berpotensi menghancurkan proyek mereka. Kekalahan di Brighton terasa suram dan tak terhindarkan. Chelsea tertekan sejak awal, kebobolan dalam tiga menit pertama dan kehilangan kepercayaan diri untuk bangkit. Kebangkitan singkat di babak kedua ternyata hanya ilusi, dengan tuan rumah memanfaatkan kesalahan individu untuk memastikan kemenangan.

Tim Rosenior tidak menunjukkan kemampuan untuk melakukan comeback, dan para pemain tampak tidak berjuang untuk pelatih mereka. Suasana di tribun tamu mencerminkan kekecewaan, dengan nyanyian protes terhadap Rosenior dan petinggi klub menggema di Amex Stadium. Bahkan suporter tuan rumah ikut mengejek dengan menyanyikan dukungan sarkastis untuk mantan pemain mereka. Kekalahan 3-0 membuat Chelsea terpuruk di peringkat ketujuh Liga Premier, terpaut tujuh poin dari zona Liga Champions dengan satu pertandingan lebih banyak yang telah dimainkan.

Harapan untuk lolos ke Liga Champions hampir pupus, dan hal itu terlihat jelas dari ekspresi kosong para pemain saat menatap suporter yang marah. Meskipun situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan Rosenior, hasil dan performa Chelsea belakangan ini tidak dapat diterima. Ia memimpin tim melalui rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, kalah lima pertandingan liga berturut-turut dan gagal mencetak gol untuk pertama kalinya sejak 1912. Rentetan kekalahan ini adalah yang terpanjang sejak November 1993.

Sejak penunjukan Rosenior, Chelsea berada di peringkat ke-13 dalam klasemen performa, dan lebih mungkin terperosok ke zona tengah daripada meraih kualifikasi Eropa. Situasi ini diperburuk oleh jadwal pertandingan yang menantang, termasuk melawan Liverpool, Tottenham, dan Sunderland. Peluang Chelsea untuk lolos ke kompetisi Eropa semakin menipis





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chelsea Liam Rosenior Liga Premier Inggris Pemecatan Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Chelsea: Liam Rosenior Siap Mainkan Joao PedroLiam Rosenior akan mainkan Joao Pedro saat Chelsea lawan Brighton. Prediksi susunan pemain dan kabar terbaru untuk laga Liga Inggris pekan ke-34

Read more »

Mandul di Lini Depan, Pemain Chelsea Disorot Usai Rentetan Hasil Buruk, Liam RoseniorBerita Mandul di Lini Depan, Pemain Chelsea Disorot Usai Rentetan Hasil Buruk, Liam Rosenior terbaru hari ini 2026-04-21 22:29:12 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Terancam Dipecat, Liam Rosenior Salahkan Para Pemain usai Chelsea Kalah dari Brighton: Mereka Sebaiknya BercerminBerita Terancam Dipecat, Liam Rosenior Salahkan Para Pemain usai Chelsea Kalah dari Brighton: Mereka Sebaiknya Bercermin terbaru hari ini 2026-04-22 10:10:18 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Chelsea Gelar Rapat Mendadak Usai Dibungkam Brighton, Liam Rosenior Segera Dipecat?Chelsea kembali menuai hasil mengecewakan usai dibantai Brighton dengan skor telak 0-3 dalam lanjutan Premier League di Amex Stadium, Rabu (22/4/2026) dini hari WIB.

Read more »

Liam Rosenior Dipecat Chelsea Usai 106 Hari, McFarlane Jadi Pelatih InterimLiam Rosenior dipecat Chelsea setelah 106 hari. Hasil buruk jadi pemicu, Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih interim.

Read more »

Liam Rosenior Dipecat Chelsea Hanya Setelah 3 Bulan, Pengganti Sementara DiumumkanLiam Rosenior dipecat Chelsea hanya tiga bulan setelah kontrak panjang. Calum McFarlane ditunjuk sebagai pelatih interim.

Read more »