Li Qiang dan Anutin Perkuat Kerja Sama Strategis China-Thailand

Perdana Menteri Li Qiang dan Anutin Chollatathanjanusuk sepakat memperdalam kemitraan strategis China-Thailand melalui investasi dan proyek infrastruktur.

Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri Thailand Anutin Chollatathanjanusuk telah menyepakati langkah-langkah konkret untuk memperluas kerja sama strategis antara kedua negara pada akhir minggu ini. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan bagi warga masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok.

Rencana Kolaborasi Ekonomi dan Infrastruktur

Kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat penyelarasan strategi pembangunan nasional masing-masing melalui proyek-proyek infrastruktur utama, termasuk jalur kereta api China-Thailand yang menjadi urat nadi perdagangan regional. Li Qiang menyatakan bahwa China bersedia memanfaatkan berbagai mekanisme dialog strategis "2+2" antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan serta memajukan kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Rencana lima tahun baru untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan juga akan segera dikonsultasikan untuk memastikan arah kebijakan yang jelas dan terukur di masa depan.

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Anutin Chollatathanjanusuk menegaskan bahwa Thailand berkomitmen penuh untuk memajukan kemitraan strategis komprehensif dengan Tiongkok ke jenjang yang lebih tinggi. Menteri Thailand tersebut menekankan pentingnya memperluas perdagangan bilateral dan memperdalam kerja sama di sektor-sektor strategis seperti kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan e-commerce. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi kedua negara serta membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha di Asia Tenggara.

Investasi, Bisnis, dan Perlindungan Geografis

China siap mengimpor lebih banyak produk berkualitas dari Thailand dan mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi serta melakukan bisnis di negara Asia Tenggara tersebut. Li Qiang menambahkan bahwa kedua pihak harus mempercepat realisasi perlindungan timbal balik atas produk-produk indikasi geografis untuk melindungi keunikan budaya dan hasil bumi lokal. Di sisi lain, Thailand siap menyediakan lingkungan bisnis yang adil, stabil, dan dapat diprediksi bagi perusahaan-perusahaan China yang ingin menanamkan modal di tanah Thai, sehingga tercipta ekosistem investasi yang sehat dan transparan.

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Kerja sama juga akan diperluas ke bidang-bidang teknologi tinggi seperti keuangan, energi baru, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). Anutin Chollatathanjanusuk menyatakan bahwa Thailand siap memperkuat pertukaran tingkat tinggi dengan China melalui mekanisme dialog strategis. Hal ini mencakup peningkatan konektivitas digital dan fisik yang mendukung percepatan transformasi industri di kedua negara agar dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Keamanan Siber dan Kerangka Multilateral

Kedua pemimpin juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi dalam kerangka multilateral, termasuk Kerja Sama Lancang-Mekong, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik. Anutin Chollatathanjanusuk menyatakan dukungan Thailand terhadap keberhasilan China dalam menyelenggarakan Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC serta siap bekerja sama memastikan kesuksesan Pertemuan Pemimpin Kerja Sama Lancang-Mekong. Kontribusi bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran regional di kawasan Asia-Pasifik.

Di bidang keamanan, Thailand berkomitmen untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum dengan China guna memerangi perjudian daring, penipuan telekomunikasi, dan tindak kejahatan lainnya. Anutin Chollatathanjanusuk menekankan upaya untuk menjamin keselamatan wisatawan China dan memperdalam pertukaran masyarakat serta budaya demi memperkokoh landasan persahabatan publik. Tindakan ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku perjalanan internasional dan mempromosikan pemahaman budaya yang lebih mendalam antara kedua bangsa.

Dokumentasi Kesepakatan dan Bidang Kerja Sama

Setelah pembicaraan selesai, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama yang mencakup berbagai bidang krusial. Dokumen-dokumen tersebut meliputi sektor industri otomotif, pendidikan vokasi, pertanian, kepabeanan, dan keamanan. Penandatanganan ini menandai langkah konkret dalam implementasi visi bersama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan mempererat tali persaudaraan antara China dan Thailand di berbagai sektor kehidupan.