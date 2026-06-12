LG Luncurkan TV Premium AI dengan Dukungan Bahasa Indonesia dan Keamanan Berlapis

LG Electronics Indonesia menghadirkan rangkaian televisi pintar premium yang menggabungkan OLED evo AI, AI Voice Command berbahasa Indonesia, dan sistem keamanan digital LG Shield, serta memperkenalkan inovasi MRGB evo AI TV berukuran 100 inci.

LG Electronics Indonesia meluncurkan rangkaian televisi pintar premium yang dirancang khusus untuk memahami bahasa Indonesia secara alami, termasuk ragam logat dan aksen dari seluruh pelosok negeri.

Produk terbaru ini mengusung teknologi OLED evo AI dan dilengkapi dengan sistem keamanan digital berlapis yang disebut LG Shield. Sistem pertahanan tersebut mengintegrasikan tujuh lapisan perlindungan mulai dari kriptografi hingga pembaruan otomatis, sehingga privasi pengguna tetap terjaga di era perangkat yang semakin terhubung.

Pada acara peluncuran di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2026, Presiden LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul menegaskan bahwa komitmen perusahaan terhadap keamanan data menjadi prioritas utama, terutama bagi konsumen yang mengandalkan fitur AI Voice Command untuk mengendalikan TV dengan perintah suara dalam bahasa sehari-hari. Inovasi AI Voice Command ini memungkinkan televisi untuk menafsirkan konteks percakapan, menyesuaikan diri dengan variasi dialek, serta mengidentifikasi pengguna lewat suara secara unik melalui fitur AI Voice ID with My Page.

Dengan kemampuan tersebut, profil, preferensi, dan tampilan antarmuka dapat beralih otomatis sesuai dengan orang yang sedang berbicara, meningkatkan personalisasi pengalaman menonton. Untuk segmen premium, LG memperkenalkan OLED evo AI G6 yang ditenagai oleh prosesor AI Alpha 11 Gen3. Televisi ini menghasilkan tingkat kecerahan hampir empat kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya dan menampilkan desain Flush-fit Gallery yang dapat dipasang rapat pada dinding, menyerupai karya seni modern.

Di samping OLED, LG meluncurkan inovasi MRGB evo AI TV, khususnya varian Micro RGB MRGB96 berukuran 100 inci yang menggabungkan kontrol cahaya presisi ala OLED pada panel LCD. Produk tersebut berhasil memperoleh sertifikasi RGB Primary Color Ultra dari Intertek karena mampu menampilkan spektrum warna penuh sesuai standar BT.2020 DCI-P3 dan Adobe RGB, menjadikannya pencapaian tertinggi dalam reproduksi warna layar saat ini.

Semua model premium dilengkapi dengan teknologi visual Dolby Vision serta audio multidimensi Dolby Atmos, menjamin kualitas sinematik di ruang keluarga. LG juga memperluas akses teknologi AI ke segmen menengah melalui AI Magic Remote, yang membawa kemampuan AI Voice Command ke televisi dengan harga lebih terjangkau. Selain televisi, perusahaan memperkenalkan lini produk lain seperti mesin cuci AI berkapasitas lebih dari 20 kilogram dengan teknologi WashTower, serta QNED evo AI QNED86 yang menggabungkan Mini LED dan kecerdasan buatan pada layar 100 inci.

Semua produk premium akan tersedia secara bertahap di jaringan toko elektronik utama di seluruh Indonesia, dengan informasi harga yang akan diumumkan bersamaan dengan ketersediaan unit di pasar. Melalui rangkaian inovasi ini, LG menegaskan komitmennya untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen, memungkinkan mereka menikmati teknologi terkini tanpa harus melakukan investasi besar pada perangkat baru





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LG Televisi Pintar AI Voice Command OLED Keamanan Digital

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