LG Electronics Indonesia menggelar LG AI DD Festival di empat kota untuk memperkenalkan teknologi AI pada mesin cuci dan merayakan posisi terdepan di pasar bukaan depan.

PT LG Electronics Indonesia secara resmi meluncurkan pameran interaktif bertajuk LG AI DD Festival di empat kota besar sebagai bagian dari strategi edukasi teknologi kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan inovasi terkini pada mesin cuci, tetapi juga menjadi momen strategis bagi perusahaan untuk merayakan statusnya sebagai pemimpin pasar mesin cuci bukaan depan di Indonesia. Langkah ini diambil berdasarkan data riset pasar independen yang mengonfirmasi dominasi merek tersebut dalam segmen produk terkait selama periode tahun 2026.

Latar Belakang Festival dan Dukungan Riset Pasar

Peserta festival dapat menyaksikan langsung bagaimana kecerdasan buatan mengintegrasikan diri ke dalam perangkat rumah tangga sehari-hari untuk menciptakan pengalaman pencucian yang lebih cerdas. President of LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang jauh melampaui sekadar perayaan pencapaian penjualan semata. Acara ini berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara konkret pada peralatan elektronik rumahan. Ha Sang-chul menegaskan bahwa teknologi tersebut dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan penggunaan, meningkatkan kualitas perawatan pakaian, serta mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan bagi konsumen modern.

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Data yang menjadi dasar pengakuan posisi pasar ini bersumber dari riset performa independen yang dilakukan oleh NIQ-GfK Indonesia. Riset tersebut dirilis pada Oktober tahun 2026 dan mencatatkan bahwa LG Electronics Indonesia menduduki puncak penjualan mesin cuci bukaan depan di seluruh negeri. Product Director Living HS of LG Electronics Indonesia Kim Nack Sun menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari komitmen kuat perusahaan dalam mengembangkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan rumah tangga modern. LG berfokus pada menghadirkan produk yang mengutamakan aspek kemudahan penggunaan, efisiensi energi, dan kapasitas pencucian yang memadai.

Jadwal Lokasi Pameran di Empat Kota Besar

LG AI DD Festival dijadwalkan berlangsung dalam empat rangkaian acara yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan ternama di Indonesia. Pameran perdana akan dibuka di Mini Atrium Mall Kelapa Gading 5, Jakarta Utara, dengan jadwal pelaksanaan dari tanggal 25 hingga 29 November 2026. Setelah selesai di Jakarta, kegiatan ini akan pindah ke Trans Studio Mall Makassar pada rentang tanggal 9 hingga 13 Desember 2026 untuk menjangkau audiens di Sulawesi Selatan.

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Rangkaian ketiga akan dilaksanakan di Jogja City Mall Yogyakarta mulai tanggal 16 hingga 20 Desember 2026. Lokasi terakhir dari festival ini akan diadakan di Ciputra World Mall Surabaya pada periode 23 hingga 27 Desember 2026. Penyebaran jadwal ini memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah geografis utama Indonesia untuk berpartisipasi dan mempelajari teknologi terbaru secara langsung. Kehadiran di kota-kota besar ini mencerminkan strategi LG untuk menjangkau segmen pasar yang luas dengan potensi adopsi teknologi pintar yang tinggi.

Inovasi Teknologi AI DD dan Ekosistem Pintar

Para pengunjung berkesempatan mengenal lebih dekat teknologi AI DD yang merupakan singkatan dari Artificial Intelligence Direct Drive pada berbagai lini mesin cuci LG. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini mampu mendeteksi berat cucian sekaligus tingkat kelembutan bahan pakaian pada awal siklus pencucian dimulai. Informasi deteksi tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma deep learning yang telah dilatih dari ribuan data historis proses pencucian. Berdasarkan hasil analisis komprehensif, mesin cuci secara otomatis menentukan pola gerakan tabung yang dinilai optimal untuk proses pencucian dengan memperhatikan karakteristik bahan pakaian yang diproses.

Kinerja superior AI DD didukung oleh teknologi Inverter Direct Drive yang terintegrasi secara mendalam dalam setiap unit produk. Motor ini dirancang untuk bekerja lebih senyap, tahan lama, dan hemat energi sehingga mendukung penggunaan mesin cuci sehari-hari tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Selain AI DD, LG juga menghadirkan teknologi AI Wash yang memungkinkan mesin cuci mengenali karakteristik cucian dan menyesuaikan proses pencucian secara otomatis. Pengguna turut mendapat dukungan ekosistem LG ThinQ yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian aktivitas mencuci melalui smartphone. Product Marketing Manager Living HS of LG Electronics Indonesia Ratih Nadiah menjelaskan bahwa kombinasi kecerdasan buatan dan dukungan ekosistem pintar ini dibuat bersama detail desain dan ergonomi untuk membuat aktivitas mencuci berevolusi menjadi perawatan pakaian menyeluruh yang menyenangkan.

Dampak Lingkungan dan Portofolio Produk Terbaru

Selain memperkenalkan teknologi perawatan pakaian, LG AI DD Festival juga mengangkat isu dampak lingkungan dari aktivitas mencuci terhadap ekosistem. Sepanjang tahun 2026, LG memperluas portofolio mesin cucinya dengan menggabungkan teknologi AI dan kapasitas besar pada sejumlah lini produk. Pilihan konsumen mencakup mesin cuci front loading, LG WashTower, hingga mesin cuci bukaan atas atau top loading. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan volume cucian besar, LG menghadirkan produk seperti LG WashTower WT2520NHBA dengan kapasitas pencucian 25 kg dan pengeringan 20 kg.

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Ada pula mesin cuci top loading LG TX2522ST5G yang memiliki kapasitas 22 kg dan dirancang untuk menangani cucian dalam jumlah besar. Kedua produk tersebut dirancang dengan tetap memperhatikan kenyamanan penggunaan dan desain yang sesuai dengan hunian modern. Integrasi teknologi pintar dan efisiensi sumber daya dalam produk-produk baru ini menunjukkan komitmen LG untuk memberikan solusi rumah tangga yang tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan. Melalui festival ini, LG Electronics Indonesia berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.