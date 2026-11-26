LG Electronics Indonesia menggelar LG AI DD Festival untuk memamerkan inovasi mesin cuci berbasis AI dan komitmen keberlanjutan lingkungan melalui teknologi EcoTouch.

LG Electronics Indonesia resmi meluncurkan rangkaian acara LG AI DD Festival di Mini Atrium Mall Kelapa Gading 5, Jakarta, yang berlangsung mulai 25 hingga 29 November 2026. Acara ini menjadi momen penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan kapasitas teknologi kecerdasan buatan dalam produk mesin cuci modern kepada publik.

Kehadiran festival ini menandai langkah strategis LG dalam menjawab tantangan lingkungan global, khususnya isu pencemaran mikroplastik dari aktivitas rumah tangga. Dengan memadukan teknologi mutakhir dan kolaborasi industri, LG Electronics Indonesia berupaya menempatkan mesin cuci sebagai solusi berkelanjutan bagi keluarga Indonesia.

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Inovasi Teknologi AI pada Mesin Cuci LG

Teknologi AI pada mesin cuci LG berfungsi untuk menganalisis jenis kain secara otomatis guna menentukan pola gerakan tabung yang paling sesuai. Sistem ini dilatih menggunakan ribuan data pencucian sehingga mampu memberikan performa perawatan pakaian yang presisi tanpa merusak serat bahan.

Performa mesin cuci ini didukung oleh motor Inverter Direct Drive yang dirancang khusus untuk beroperasi dengan lebih senyap, hemat energi, dan tahan lama. Keunggulan mekanis ini memastikan bahwa mesin dapat digunakan dalam jangka panjang dengan efisiensi daya yang optimal untuk kebutuhan keluarga modern.

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Visi Kepemimpinan dan Edukasi Pasar

Ha Sang-chul, Presiden LG Electronics Indonesia, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar perayaan pencapaian pasar, melainkan upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang peran AI. Ia menjelaskan bahwa teknologi ini memberikan kemudahan penggunaan, perawatan pakaian yang lebih baik, serta bentuk kepedulian nyata terhadap lingkungan.

Kepemimpinan LG di pasar mesin cuci nasional didorong oleh fokus pada kemudahan penggunaan, efisiensi energi, dan kapasitas besar yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Sepanjang tahun 2026, LG telah memperluas portofolio berbasis AI di berbagai kategori produk, termasuk model front loading, LG WashTower, hingga top loading.

Kolaborasi EcoTouch dan Solusi Mikroplastik

LG bekerja sama dengan perusahaan lokal EcoTouch untuk mengolah limbah tekstil dan pakaian bekas menjadi material insulasi ramah lingkungan serta kain daur ulang. Kolaborasi ini menyoroti masalah pelepasan serat mikroplastik saat mencuci pakaian berbahan sintetis seperti poliester dan nilon, yang menjadi isu serius bagi keberlanjutan lingkungan.

Kim Nack Sun, Product Director Living HS of LG Electronics Indonesia, menyebutkan bahwa gesekan di dalam tabung saat mencuci melepaskan jutaan serat mikroplastik. Aktivitas mencuci pakaian dinilai menyumbang hampir 35 persen polusi mikroplastik di laut yang berpotensi masuk kembali ke tubuh manusia melalui rantai makanan.

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Inisiatif Microplastic Care dan Layanan Premium

Ratih Nadiah, Product Marketing Manager Living HS of LG Electronics Indonesia, menjelaskan bahwa LG menerapkan siklus Microplastic Care yang menggabungkan gerakan mengayun lembut dan teknologi TurboWash 360. Siklus khusus ini dirancang untuk menekan pelepasan mikroplastik hingga mencapai 60 hingga 70 persen dari total emisi saat pencucian.

Sebagai langkah lanjutan, pameran ini akan berlanjut ke tiga kota besar di Indonesia pada Desember 2026, dimulai dari Surabaya di Ciputra World Mall pada 23 hingga 27 Desember 2026. Langkah ini menunjukkan komitmen LG untuk terus mengedukasi konsumen di seluruh nusantara tentang pentingnya teknologi pintar dan gaya hidup ramah lingkungan.