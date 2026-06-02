Levi's Stadium, Venue Piala Dunia 2026 dengan Kebun di Atap dan Tantangan Cuaca

Levi's Stadium di San Francisco Bay Area akan menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia 2026. Stadion dengan kapasitas 69.391 penonton ini terkenal dengan kebun organik di atapnya, tetapi juga menghadapi tantangan karena sebagian tribun tidak dipakat atap, sehingga membutuhkan renovaasi besar untuk meningkatkan sistem drainase dan ventilasi lapangan.

Stadion di San Francisco Bay Area , yang secara resmi dikenal sebagai Levi's Stadium di Santa Clara, akan menjadi salah satu dari16 Stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia 2026 .

Stadion ini dilengkapi dengan kapasitas untuk 69.391 penonton dan telah menjadi sorotan karena kombinasi teknologi mutakhir, investasi besar, hingga keberadaan kebun organik yang berada di atapnya, yang utama untuk memasok bahan makanan ke dalam venue tersebut. Terletak di jantung Silicon Valley, sekitar 56 kilometer di tenggara San Francisco, stadion ini menawarkan lokasi yang sangat strategis dan modern.

Dengan total enam pertandingan Piala Dunia yang akan diadakan di sini, stadion ini memegang peran krusial dalam turnamen yang akan dilaksanakan di tiga negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Biaya pembangunan awal mencapai sekitar 1,3 miliar Dolar AS atau setara dengan lebih dari 21 triliun Rupiah, mencerminkan komitmen untuk menciptakan fasilitas olahraga kelas dunia. Meski dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih, stadion menghadapi tantangan unik yang cukup signifikan.

Sebagian besar area tribun tidak memiliki atap, yang berarti penonton akan terpapar langsung terhadap cuaca. Pada bulan Juni, suhu rata-rata di Santa Clara mencapai 24 derajat Celsius, tetapi paparan sinar matahari yang kuat, terutama di sisi timur, dapat mengganggu kenyamanan penonton dan pemain. Upaya untuk menambahkan atap permanen atau sistem teduh terhambat oleh pembatasan ketinggian bangunan yang ada karena kedekatan dengan Bandara San Jose. Oleh karena itu, mitigasi cuaca menjadi prioritas utama bagi panitia dan pengelola sebelum pelaksanaan turnamen.

Untuk menghadapi Piala Dunia 2026, Levi's Stadium menjalani proyek renovaasi masif senilai 200 juta Dolar AS atau sekitar 3,2 triliun Rupiah. Proyek ini diselesaikan pada musim panas 2025 dengan fokus utama pada peningkatan sistem drainase dan ventilasi untuk lapangan rumput permanen, serta rekonfigurasi area kursi di sudut stadion untuk memastikan ukuran lapangan memenuhi standar FIFA.

Renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman bagi semua orang yang berkunjung, baik pemain maupun penonton, sekaligus menegaskan kesiapan stadion sebagai salah satu venue utama menggunakan teknologi dan desain terbaik. Kebun organik di atap menjadi salah satu fitur paling unik dan ikonis dari Levi's Stadium. Kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau yang menyejukkan, tetapi juga secara aktif memasok bahan makanan segar ke restoran dan kios di dalam kompleks stadion.

Inisiatif ini sejalan dengan tren keberlanjutan global dan menjadi contoh bagaimana venue olahraga modern dapat mengintegrasikan fungsi lingkungan dengan operasinya. Selain itu, lokasinya di Silicon Valley juga memungkinkan pengintegrasian teknologi canggih lainnya, seperti sistem pembayaran tanpa kontak, jaringan wifi berkecepatan tinggi, dan pengalaman penonton yang ditingkatkan melalui aplikasi mobile. Dengan investasi total yang sangat besar, termasuk renovaasi terbaru, stadion ini diharapkan tidak hanya menjadi ayunan prestasi sepak bola, tetapi juga sebuah landmark inovasi dan ketahanan lingkungan.

Kombinasi antara kapasitas besar, aksesibilitas yang baik via transportasi umum, dan fokus pada kenyamanan membuat Levi's Stadium menjadi salah satu pilihan utama dalam menggelar pertandingan-pertandingan penting dalam Piala Dunia 2026, termasuk kemungkinan untuk pertandingan knockout atau final





