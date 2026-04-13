Levante Kalahkan Getafe 1-0, Espi Jadi Pahlawan Kemenangan

Levante meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe dalam pertandingan Liga Spanyol yang dramatis. Gol tunggal Carlos Espi menjadi penentu kemenangan, sementara Getafe harus bermain dengan 10 pemain. Pertandingan penuh aksi dan peluang, namun Levante gagal memaksimalkan dua penalti.

Penyerang Levante Carlos Espi (kiri) merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Getafe pada pertandingan Liga Spanyol di Stadio Ciutat de Valencia, Valencia, Senin (13/4/2026) waktu setempat. (laliga.com)

Jakarta (ANTARA) - Levante berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 melawan Getafe yang bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan pekan ke-31 Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Ciutat de Valencia, Valencia, pada Senin waktu setempat. Pertandingan ini menjadi panggung bagi Carlos Espi yang berhasil mencetak gol tunggal penentu kemenangan bagi Levante pada menit ke-83, memberikan mereka tiga poin penting dalam upaya keluar dari zona degradasi. Di sisi lain, Getafe harus menerima kenyataan pahit bermain dengan kekurangan pemain setelah Zaid Romero mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit pada menit 90+1, memperburuk posisi mereka di klasemen.

Meskipun meraih kemenangan, Levante masih harus berjuang keras karena mereka masih berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-19 klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 29 poin dari 31 pertandingan. Mereka tertinggal empat poin dari zona aman, yang menunjukkan betapa krusialnya setiap poin yang mereka kumpulkan dalam sisa musim ini. Sementara itu, kekalahan ini membuat Getafe harus turun ke peringkat delapan klasemen sementara Liga Spanyol dengan 41 poin dari 31 pertandingan. Mereka kini terpaut tiga poin dari zona kompetisi Eropa, yang membuat mereka harus segera bangkit dan meraih poin maksimal dalam pertandingan selanjutnya.

Pertandingan ini dimulai dengan intensitas tinggi dari Levante, yang langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Mereka memberikan ancaman berbahaya melalui tendangan Kareem Tunde yang sayangnya hanya membentur mistar gawang Getafe, menunjukkan bahwa mereka sangat berambisi untuk mencetak gol cepat. Kejadian menarik lainnya terjadi ketika Carlos Espi dari Levante sempat mendapatkan kartu merah pada menit kedelapan, namun wasit kemudian menganulir keputusan tersebut setelah meninjau melalui VAR, sebuah teknologi yang semakin krusial dalam sepak bola modern untuk memastikan keadilan. Levante sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-28 melalui aksi Pablo Martinez Andres, namun gol tersebut dianulir karena offside, menambah rasa frustrasi bagi tim tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Levante terus menunjukkan dominasi mereka dalam serangan, menciptakan berbagai peluang untuk mencetak gol. Carlos Espi kembali mencoba peruntungannya dengan melepaskan tembakan yang sayangnya melambung di atas gawang Getafe, memperlihatkan bahwa keberuntungan belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Peluang emas untuk unggul kemudian datang ketika Levante mendapatkan hadiah penalti, namun sayang eksekusi Dela berhasil digagalkan oleh kiper Getafe, David Soria, membuat skor tetap imbang.

Akhirnya, kerja keras Levante membuahkan hasil pada menit ke-83. Umpan matang dari Manu Sanchez berhasil disambut dengan sundulan mematikan dari Carlos Espi, yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Levante. Gol ini memicu kegembiraan besar di kubu Levante dan memberikan mereka harapan baru dalam perjuangan mereka untuk keluar dari zona degradasi.

Drama pertandingan berlanjut ketika Getafe harus bermain dengan 10 pemain pada menit 90+1. Zaid Romero mendapatkan kartu kuning kedua karena dianggap menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti, memberikan Levante kesempatan untuk menambah keunggulan melalui penalti kedua. Sayangnya, eksekusi Ivan Romero kembali berhasil digagalkan oleh kiper David Soria pada menit 90+2, membuat skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Meski gagal menambah gol dari titik penalti, kemenangan ini tetap menjadi hasil yang sangat berharga bagi Levante dalam situasi genting mereka di klasemen.





