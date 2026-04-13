Letjen Susan Coyle Catat Sejarah, Perempuan Pertama Pimpin Angkatan Darat Australia

Letnan Jenderal Susan Coyle membuat sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Australia. Penunjukan ini menandai tonggak penting dalam sejarah militer Australia dan datang di tengah upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan bersenjata.

Letjen Susan Coyle mengukir sejarah baru dengan penunjukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Australia . Ini menjadi momen bersejarah karena Coyle adalah perempuan pertama yang memimpin Angkatan Darat Australia dalam sejarah 125 tahun matra tersebut. Pengumuman ini disampaikan oleh Pemerintah Australia dalam jumpa pers di Gedung Parlemen Australia di Canberra.

Coyle, yang akan menggantikan Letjen Simon Stuart yang pensiun pada Juli, telah mengabdi dalam dinas militer selama lebih dari 30 tahun dan memiliki pengalaman lintas bidang yang luas, termasuk penugasan di Afghanistan, Timur Tengah, dan Timor Timur. Penunjukan ini bukan hanya pencapaian pribadi Coyle, tetapi juga memiliki makna simbolis yang besar bagi perempuan di militer Australia. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyebut penunjukan ini sebagai tonggak penting dalam sejarah militer Australia dan menekankan pentingnya peran Coyle sebagai contoh bagi perempuan yang sedang atau akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Australia.

Selain penunjukan Coyle, Pemerintah Australia juga mengumumkan perubahan pada pucuk pimpinan angkatan bersenjata lainnya. Laksamana Madya Mark Hammond ditunjuk menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Australia yang baru, menggantikan Laksamana David Johnston. Sementara itu, Laksamana Muda Matthew Buckley akan menjabat sebagai KSAL baru menggantikan Hammond. Penunjukan ini dilakukan di tengah upaya Angkatan Bersenjata Australia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam jajarannya. Saat ini, sekitar 21 persen personel militer Australia adalah perempuan, dengan 18,5 persen menempati posisi kepemimpinan senior. Pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi perempuan hingga 25 persen pada tahun 2030.

Upaya ini dilakukan seiring dengan sorotan terhadap isu perlindungan perempuan di militer, termasuk gugatan yang diajukan terhadap Angkatan Bersenjata Australia terkait kegagalan melindungi personel perempuan dari kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi sistematis. Coyle sendiri mengakui bahwa ketika ia pertama kali bergabung dengan militer, jumlah personel perempuan sangat sedikit, namun kini jumlah perempuan yang menduduki posisi penting telah meningkat signifikan.

Pengalaman panjang Letjen Susan Coyle dalam berbagai operasi luar negeri, termasuk di Timor Leste, Kepulauan Solomon, Afghanistan, dan Timur Tengah, memberikan landasan yang kuat bagi kepemimpinannya. Pengalaman tersebut, ditambah dengan pengetahuannya di bidang siber, antariksa, perang informasi, dan dukungan nasional pertahanan, akan sangat berharga dalam memimpin Angkatan Darat Australia.

Coyle memulai karirnya di militer sebagai prajurit di pasukan cadangan pada tahun 1987. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan sains di Akademi Angkatan Bersenjata Australia dan lulus dari Kolese Militer Kerajaan Australia pada tahun 1992, bergabung dengan Korps Sinyal Angkatan Darat Australia.

Penunjukan Coyle terjadi pada saat Angkatan Darat Australia sedang menjalani transformasi besar, termasuk penguatan kemampuan tembak jarak jauh, pengembangan pesawat nirawak, dan modernisasi perangkat tempur lainnya. Ini menunjukkan kepercayaan Pemerintah Australia terhadap kemampuan Coyle dalam memimpin perubahan dan menghadapi tantangan di masa depan. Coyle menekankan bahwa pengalaman lintas bidangnya akan menjadi bekal utama dalam menjalankan tanggung jawab barunya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Australia.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perintah Terbaru Donald Trump kepada Angkatan Laut ASJPNN.com : Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perintah terbaru kepada Angkatan Laut AS.

Read more »

Perundingan Damai Gagal, Armada Angkatan Laut Iran Siap Tempur di Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Perintah Trump kepada Angkatan Laut AS Langsung Memicu Harga Minyak MelonjakJPNN.com : Perintah Donald Trump kepada Angkatan Laut AS untuk mulai memblokade Selat Hormuz memicu harga minyak global melonjak.

Read more »

16 Mahasiswa Fakultas Hukum UI Diduga Melakukan Kekerasan SeksualInformasi awal kasus ini mencuat setelah para terduga pelaku mengirimkan permohonan maaf melalui grup angkatan.

Read more »

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Angkatan Laut AS Siap Cegat Kapal TankerJakarta, tvOnenews.com - Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan memulai operasi blokade di Selat Hormuz, menyusul kegagalan perundingan dengan Iran. Washington juga akan meningkatkan pengawasan dan pencegatan kapal yang diduga membayar biaya transit kepada Iran di jalur pelayaran internasional tersebut.

Read more »

Australia Catat Sejarah, Perempuan Pertama Ditunjuk Pimpin Angkatan DaratTentara Nasional Indonesia (TNI) dan Australian Defence Force (ADF) meninjau RSUD Malingping di Bayah, Banten. Tinjauan dilakukan sebagai rangkaian giat latihan gabungan penanggulangan bencana alam Bhakti Kanyini Ausindo 2025.

Read more »