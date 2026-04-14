Lestari Moerdijat: Kekerasan Terhadap Anak Disabilitas dalam Fase Darurat, Perlu Langkah Konkret Segera

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengutarakan keprihatinannya atas peningkatan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Indonesia. Ia menekankan perlunya langkah konkret dan segera untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan sistematis.

Wakil Ketua (Waka) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ), Lestari Moerdijat , mengemukakan pandangannya terkait situasi darurat kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi ini menuntut langkah konkret dan segera untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Rerie, sapaan akrab Lestari, menekankan bahwa rentetan kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas sedang dibiarkan dalam jeratan kekerasan sistematis. Hal ini tidak bisa ditoleransi.

Data dari Survei Nasional Perlindungan Hak Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan pada angka kekerasan terhadap anak disabilitas di Indonesia. Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, angka kekerasan melonjak drastis, dari 36,10% menjadi 64,57%. Fenomena ini mencerminkan kegagalan serius dalam sistem perlindungan yang ada, di mana anak-anak disabilitas tidak hanya menjadi rentan terhadap kekerasan, tetapi juga seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas.

Beberapa contoh kasus kekerasan yang mengemuka menjadi bukti nyata betapa krusialnya permasalahan ini. Pada November 2025, seorang remaja disabilitas di Karawang, Jawa Barat, tewas dihakimi massa karena dituduh melakukan pencurian tanpa bukti yang jelas. Kasus ini menggambarkan kurangnya pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas, serta potensi terjadinya main hakim sendiri. Pada Januari 2026, di Lampung Selatan, sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan disabilitas intelektual yang telah berjalan lebih dari setahun masih belum mendapatkan kepastian hukum, menunjukkan lambatnya proses penegakan hukum dan kurangnya perhatian terhadap korban. Sementara itu, pada Februari 2026, di Lamongan, Jawa Timur, seorang pemuda merudapaksa seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual yang ia kenal melalui media sosial.

Kasus-kasus ini, menurut Lestari, memperlihatkan betapa mendesaknya perlunya tindakan konkret untuk mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap anak disabilitas. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah langkah awal yang krusial. Selain itu, peningkatan layanan ramah disabilitas di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan rumah sakit menjadi sangat penting, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perlindungan dengan lebih mudah dan nyaman.

Selain langkah-langkah di atas, Lestari juga menyoroti pentingnya peran sekolah dan keluarga sebagai zona aman bagi penyandang disabilitas. Pelatihan deteksi dini kekerasan bagi guru dan orang tua anak disabilitas harus segera dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mereka agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mengambil tindakan preventif sebelum korban berjatuhan lebih banyak lagi.

Rerie berharap ada perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus dipandang sebagai individu yang setara dan memiliki hak yang sama dengan orang lain, bukan sebagai objek belas kasihan atau beban. Masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan perlindungan yang setara, sesuai dengan amanat konstitusi. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang melindungi nyawa dan masa depan anak bangsa. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara.





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lestari Moerdijat MPR RI Kekerasan Anak Disabilitas Perlindungan Anak Penegakan Hukum UPTD PPA Hak Disabilitas SNPHAR Pendidikan Inklusif

United States Latest News, United States Headlines

