Leony Vitria Hartanti Bongkar Anggaran Pemkot Tangsel: Soroti Ketimpangan dan Anggaran Fantastis

Mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti mengkritik laporan keuangan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024. Leony menyoroti alokasi anggaran yang dinilai timpang, termasuk anggaran fantastis untuk souvenir, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat.

Leony Vitria Hartanti , seorang artis dan mantan penyanyi cilik, telah menyampaikan sorotan tajam terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ( Pemkot Tangsel ) tahun 2024. Melalui unggahan di Instagram Story, Leony mengupas detail dari dokumen laporan keuangan yang mencapai lebih dari 520 halaman. Dalam analisisnya, Leony menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilainya menimbulkan pertanyaan terkait prioritas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Kritik ini bermula dari pengamatannya terhadap beberapa pos belanja yang menurutnya menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Leony mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran yang dianggapnya tidak proporsional, khususnya terkait dengan beberapa item pengeluaran yang nilainya dianggap fantastis dan kurang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Analisis mendalam Leony terhadap laporan keuangan ini mendapatkan respon luas dari warganet yang mengapresiasi sikap kritisnya dan menganggapnya sebagai suara yang mewakili aspirasi masyarakat. Unggahan Leony tersebut memicu diskusi publik yang intens, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.\Salah satu sorotan utama Leony adalah anggaran untuk souvenir atau cendera mata yang mencapai angka Rp20,48 miliar. Jumlah ini, menurut Leony, sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan efektivitas pengeluaran tersebut. Lebih lanjut, Leony juga menyoroti perbandingan yang mencolok antara anggaran pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi dengan biaya perjalanan dinas. Menurutnya, biaya perjalanan dinas mencapai angka yang sangat signifikan, yakni Rp117 miliar. Perbandingan ini menjadi sorotan utama karena menunjukkan potensi ketidakseimbangan dalam prioritas pengeluaran, di mana anggaran untuk aktivitas yang mungkin kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat justru lebih besar daripada anggaran untuk infrastruktur penting. Leony mempertanyakan apakah alokasi anggaran yang besar untuk perjalanan dinas sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan apakah ada evaluasi yang memadai terhadap efektivitas perjalanan dinas tersebut. Selain itu, Leony juga mengkritik anggaran konsumsi rapat Pemkot Tangsel yang mencapai Rp60 miliar. Angka ini dianggap sangat besar dan menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi serta transparansi dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan internal pemerintah daerah. Kritik Leony terhadap anggaran konsumsi rapat juga menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi pemborosan dan kurangnya perhatian terhadap efisiensi penggunaan dana publik.\Reaksi publik terhadap kritik Leony sangat positif. Warganet memberikan dukungan penuh terhadap sikap kritisnya dan menganggapnya sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengawal penggunaan anggaran daerah. Banyak yang mengapresiasi keberanian Leony dalam menyuarakan pendapatnya dan berharap agar pemerintah daerah dapat merespons kritik tersebut dengan serius. Unggahan Leony menjadi viral dan memicu diskusi luas di media sosial, mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tanggapan positif dari publik menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Diskusi yang muncul juga menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran, serta perlunya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, kritik Leony juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh publik. Dalam situasi seperti ini, media dan masyarakat diharapkan terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel





Leony Vitria Hartanti Pemkot Tangsel Anggaran Daerah Laporan Keuangan Kritik Transparansi Akuntabilitas Souvenir Perjalanan Dinas Konsumsi Rapat

