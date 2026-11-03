Leo Messi Dominasi Penjualan Jersey MLS Untuk Keempat Kali Berturut-turut

Leo Messi kembali menjadi raja penjualan jersey MLS musim ini. Artikel ini membahas posisi bintang seperti Son Heung-Min, Robert Lewandowski, dan Cavan Sullivan dalam daftar penjualan.

Leo Messi kembali menegaskan dominasinya di kancah sepak bola Amerika Serikat dengan memimpin penjualan jersey Major League Soccer ( MLS) untuk musim keempat secara berturut-turut. Pengumuman resmi dari liga yang dirilis pada hari Selasa sore ini mengukuhkan posisi bintang asal Argentina tersebut sebagai figur paling laris di kompetisi tersebut. Keunggulan ini datang di tengah persaingan ketat dengan nama-nama besar lainnya di liga.

Daftar penjualan jersey kali ini menampilkan profil yang sangat berbobot dengan berbagai bintang dunia. Selain Messi, nama-nama seperti Son Heung-Min dari LAFC dan Robert Lewandowski dari Chicago Fire turut mencuri perhatian. Kehadiran talenta muda Philadelphia Union, Cavan Sullivan, juga menjadi sorotan penting dalam lanskap penjualan merchandise liga ini.

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Dominasi Penjualan dan Dampak Budaya

Leo Messi secara konsisten menjaga posisinya sebagai pemimpin penjualan jersey di antara seluruh pemain MLS selama empat musim terakhir. Meskipun posisi puncak global dalam penjualan jersey di seluruh dunia saat ini dipegang oleh Lamine Yamal dari Barcelona, sang pemenang Ballon d'Or delapan kali itu tetap menjadi pilihan utama fans di Amerika Serikat. Pengaruh budaya yang luar biasa dari Messi terbukti menempatkan Inter Miami di jajaran klub teratas dunia.

Data penjualan mengindikasikan bahwa hanya ada empat klub lain di seluruh dunia sepak bola yang berhasil menjual lebih banyak seragam daripada Inter Miami. Peningkatan ini sangat signifikan karena tidak ada klub MLS lainnya yang berhasil masuk ke dalam sepuluh besar peringkat penjualan merchandise global. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Messi telah mengubah dinamika pasar merchandise di seluruh liga.

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Pengaruh Piala Dunia Terhadap Pemain Asing

Keberadaan Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann menunjukkan bagaimana event besar seperti Piala Dunia dapat mendongkrak popularitas pemain asing di MLS. Lewandowski, yang tiba di Chicago pada bulan Juni, berhasil memimpin penjualan jersey di antara semua pemain, termasuk Messi sendiri, dalam periode tertentu setelah kedatangannya. Kedatangannya memberikan efek langsung yang terasa pada angka penjualan merchandise klub.

Antoine Griezmann, yang bergabung dengan Orlando City pada bulan Maret namun baru tampil pada musim panas, juga berhasil menembus lima besar dalam penjualan jersey. Kombinasi antara performa di lapangan dan popularitas akibat Piala Dunia menciptakan lonjakan minat yang luar biasa dari para penggemar terhadap pemain-pemain internasional ini.

Peran Pemain Amerika dan Masa Depan Liga

Cavan Sullivan menjadi satu-satunya pemain tim nasional Amerika Serikat yang masuk dalam daftar sepuluh besar penjual jersey. Sorotan besar tertuju padanya setelah ia memecahkan sejumlah rekor penting bersama Philadelphia Union sejak menjadi pemain reguler tim utama pada bulan Juni. Performa lonjakannya menjelang akhir musim sangat krusial bagi kelangsungan hidup timnya di liga.

Kontribusi gol yang dicatatkan oleh Cavan Sullivan memecahkan rekor baru untuk pemain remaja MLS, membawa Philadelphia Union yang sebelumnya berada di posisi terpuruk untuk meraih tempat di babak play-off. Kehadiran bintang lokal ini menandakan harapan baru bagi perkembangan pemain muda di tingkat elit sepak bola Amerika.