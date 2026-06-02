Leo/Daniel dan Dejan/Bernadine Tersingkir di Babak 32 Besar Indonesia Open 2026

Dua wakil Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, gagal melangkah ke babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 setelah kalah dari lawan masing-masing pada Selasa (2/6/2026).

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin, harus mengakui keunggulan wakil Taiwan, Lee Jhe Huei dan Yang Po Hsuan, pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 .

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Leo/Daniel kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-13, 19-21. Kekalahan ini membuat mereka gagal melaju ke babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 tersebut. Permainan Leo/Daniel sebenarnya cukup baik, terutama pada gim kedua yang berhasil mereka menangkan. Namun, pada gim penentu, mereka kehilangan fokus di poin-poin kritis.

Lawan yang lebih berpengalaman mampu memanfaatkan setiap kesalahan yang dibuat oleh pasangan Indonesia. Ini menjadi hasil yang mengecewakan bagi Leo/Daniel yang sebelumnya tampil impresif di beberapa turnamen. Sementara itu, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Bernadine Anindya Wardana, juga mengalami nasib serupa. Mereka ditundukkan oleh pasangan China, Cheng Xing dan Zhang Chi, dengan dua gim langsung 10-21, 9-21.

Dejan/Bernadine tampak kesulitan menghadapi tekanan dari lawan yang lebih agresif. Mereka tidak mampu mengembangkan permainan seperti yang diharapkan. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan konsistensi di turnamen internasional. Turnamen Polytron Indonesia Open 2026 sendiri masih menyisakan beberapa wakil Indonesia di nomor lainnya, yang diharapkan bisa memberikan hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri.

Kegagalan Leo/Daniel dan Dejan/Bernadine di babak awal ini menjadi catatan tersendiri bagi persiapan tim bulu tangkis Indonesia. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam menghadapi tekanan di poin kritis dan adaptasi terhadap gaya permainan lawan. Meskipun demikian, semangat pantang menyerah harus tetap dijaga. Turnamen ini masih panjang dan masih ada kesempatan bagi atlet lain untuk mengharumkan nama Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari suporter di Istora Senayan, diharapkan wakil Indonesia yang tersisa bisa tampil lebih maksimal dan meraih hasil positif. Polytron Indonesia Open 2026 menjadi ajang pembuktian sekaligus pembelajaran bagi para atlet muda Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi





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Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 Leo Daniel Dejan Bernadine Kekalahan

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