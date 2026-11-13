Lens resmi menunjuk Didier Digard sebagai pelatih utama menggantikan Yanick Cahuzac dengan kontrak dua tahun untuk stabilkan performa tim di Ligue 1.

Klub sepak bola Prancis, Lens, telah resmi mengonfirmasi penunjukan Didier Digard sebagai kepala pelatih baru tim utama mereka. Pengumuman penting ini menandai dimulainya babak baru dalam manajemen teknis klub, dengan Digard menjalin kesepakatan kerja selama dua musim penuh bersama organisasi sepak bola tersebut.

Mekanisme Transisi Kepelatihan di Lens

Keputusan strategis untuk mengangkat Digard ke posisipuncak teknis diambil guna menggantikan posisi Yanick Cahuzac yang baru saja mengakhiri tugasnya. Cahuzac hanya menangani tim selama sembilan pertandingan sebelum akhirnya cuti dan digantikan oleh Digard setelah evaluasi internal yang ketat.

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Proses transisi ini dilakukan dengan sangat hati-hati oleh manajemen Lens. Presiden klub, Joseph Oughourlian, memimpin secara langsung seluruh tahap konsultasi yang meliputi wawancara mendalam dan diskusi strategis dengan berbagai kandidat potensial yang tersedia di pasar.

Profil Kandidat dan Persaingan Internal

Sebelum akhirnya memutuskan memilih Digard, manajemen Lens sempat mempertimbangkan beberapa nama lain yang dinilai kompeten. Di antara para kandidat yang masuk dalam radar pencarian adalah pelatih asal Maroko, Walid Regragui, serta rekan senegaranya, Pierre Sage.

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Walid Regragui dianggap sebagai kandidat yang cukup kuat pada jam-jam menjelang pengumuman resmi. Namun, pada akhirnya Didier Digard berhasil memenangkan persaingan dan menandatangani perjanjian kerja yang mengikat selama dua musim ke depan dengan manajemen klub.

Lens menekankan bahwa keputusan utama dalam perekrutan pelatih ini diambil secara internal tanpa campur tangan narasi eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pilihan yang diambil mencerminkan kesatuan visi dan keteguhan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh tubuh klub.

Pesan dan Dampak Keputusan Lens

Dengan mengonfirmasi Digard sebagai pemimpin teknis baru, Lens berharap dapat mengembalikan stabilitas dan ketenangan di lingkungan tim. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap awal musim yang penuh gejolak di tingkat kepemimpinan teknik sebelumnya.

Penunjukan ini juga diharapkan dapat memperbaiki performa tim yang sempat merosot tajam. Lens ingin memastikan bahwa para pemain memiliki bimbingan yang konsisten dan terstruktur untuk meraih hasil yang lebih baik di sisa kompetisi musim ini.

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Latar Belakang dan Rekaman Pelatih

Didier Digard membawa pengalaman berharga dari kepelatihan sebelumnya di berbagai klub top Prancis. Ia sebelumnya dikenal sukses membawa Nice mencapai babak perempat final Liga Konferensi Eropa pada tahun 2023 sebelum pindah ke Le Havre pada musim panas 2024.

Selama menangani Le Havre, Digard berhasil mempertahankan status tim di kasta tertinggi sepak bola Prancis selama dua musim pertamanya. Namun, performa tim di musim berjalan 2026-2027 mengalami kemunduran signifikan dengan hanya mengumpulkan dua poin dari sembilan pertandingan pertama tanpa meraih kemenangan.

Kekalahan telak dari Paris Saint-Germain dengan skor lima lawan satu pada 31 Oktober menjadi titik akhir perjalanan Digard di Le Havre. Kini, ia kembali ke Liga Prancis melalui pintu klub Lens dengan misi utama untuk memulihkan keseimbangan tim dan memperbaiki hasil pertandingan di masa mendatang.