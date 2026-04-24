Lens Bangkit Dramatis, Imbang 3-3 Melawan Brest di Liga Prancis

RC Lens berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melawan Brest setelah sempat tertinggal tiga gol di babak pertama dalam laga Liga Prancis. Pertandingan ini menunjukkan semangat juang tinggi dari Lens meskipun gagal mempersempit jarak dengan PSG.

Pertandingan Liga Prancis yang berlangsung di Stadion Francis-Le Ble, Brest pada Jumat (24/4/2026) waktu setempat, atau Sabtu dini hari WIB, menyajikan drama luar biasa. RC Lens menunjukkan mental juara dengan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melawan tuan rumah Brest , setelah sempat tertinggal tiga gol di babak pertama.

Laga pekan ke-30 ini menjadi bukti ketangguhan Lens dalam bangkit dari keterpurukan, meskipun hasil imbang ini membuat mereka gagal mempersempit jarak dengan pemuncak klasemen, Paris Saint-Germain. Brest, di sisi lain, berhasil mengamankan satu poin tambahan dan naik ke peringkat 10 klasemen sementara. Pertandingan ini dipenuhi dengan aksi seru dan gol-gol yang memukau, menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola. Lens memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang, mencoba memberikan tekanan sejak awal.

Namun, Brest mampu merespons dengan cepat dan efektif, memanfaatkan kesalahan Lens untuk mencetak gol pembuka pada menit ketujuh melalui Daouda Guindo. Gol tersebut membangkitkan semangat Brest, dan mereka terus menekan pertahanan Lens. Lucas Tousart menggandakan keunggulan Brest pada menit ke-23 dengan sundulan yang tak terhentikan, membuat Lens semakin tertekan. Sebelum babak pertama berakhir, Junior Dina Ebimbe menambah penderitaan Lens dengan gol ketiganya pada menit ke-42, membawa Brest unggul 3-0.

Babak kedua menjadi saksi kebangkitan dramatis Lens. Pelatih Lens melakukan beberapa perubahan taktis, dan para pemainnya menunjukkan determinasi yang tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Florian Thauvin menjadi motor kebangkitan Lens dengan mencetak gol pertamanya pada menit ke-60, memperkecil skor menjadi 1-3. Empat menit kemudian, Abdallah Sima memanfaatkan umpan Saud Abdulhamid untuk mencetak gol kedua Lens, membuat skor menjadi 2-3.

Semangat Lens semakin membara, dan mereka terus menggempur pertahanan Brest. Allan Saint-Maximin menjadi pahlawan Lens dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-78, memanfaatkan umpan Mamadou Sangare. Gol tersebut membuat skor menjadi 3-3, dan Lens berhasil menyamakan kedudukan. Setelah gol tersebut, kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan.

Namun, hingga peluit akhir berbunyi, skor 3-3 tetap bertahan. Lens berusaha keras untuk membalikkan keadaan, tetapi pertahanan Brest mampu menahan semua serangan Lens. Brest juga memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol keempat, tetapi kiper Lens berhasil menggagalkan semua upaya mereka. Hasil imbang ini merupakan hasil yang mengecewakan bagi Lens, karena mereka melewatkan kesempatan untuk mempersempit jarak dengan PSG.

Lens kini tertinggal tiga poin dari PSG, yang berpeluang memperlebar jarak jika berhasil menang melawan Angers pada Minggu (26/4) dini hari WIB. Meskipun demikian, Lens patut diapresiasi atas semangat juang dan kemampuan mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Brest, di sisi lain, dapat merasa puas dengan hasil imbang ini, karena mereka berhasil mengamankan satu poin tambahan dan naik ke peringkat 10 klasemen sementara. Dengan 38 poin dari 30 laga, Brest masih berjarak 14 poin dari zona Eropa.

Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Liga Prancis semakin kompetitif dan penuh kejutan. Lens dan Brest akan terus berjuang untuk mencapai tujuan mereka masing-masing di sisa musim ini. Pertandingan ini juga menunjukkan pentingnya mental juara dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dalam sepak bola. Lens telah membuktikan bahwa mereka memiliki kedua hal tersebut, dan mereka akan terus memberikan perlawanan sengit kepada para pesaing mereka





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Tentara Prancis Pasukan UNIFIL Gugur Akibat Serangan di LebanonPrancis memastikan gugurnya tentara kedua setelah serangan di Lebanon selatan yang menargetkan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL).

Prabowo Bakal Kembali ke Prancis dalam Waktu DekatPemerintah memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dalam waktu dekat. Kabar itu dikonfirmasi oleh Menteri

Prediksi Liga Spanyol: Real Madrid Lebih Diunggulkan Kalahkan Real Betis di La Liga 2025/2026Real Madrid akan berusaha melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Real Betis dalam lanjutan La Liga.

Persaingan Ketat di Puncak Klasemen Liga Prancis: PSG dan Lens Berburu Poin KrusialPekan ke-31 Liga Prancis 2025/26 semakin memanas dengan PSG dan Lens berjuang untuk mengamankan posisi mereka dalam perburuan gelar juara. Pertandingan tandang krusial menanti kedua tim, sementara tim-tim lain seperti Lyon, Lille, dan Rennes juga berusaha meraih poin penuh.

Persaingan Ketat Liga Prancis Memanas Menjelang Pekan ke-31Paris Saint-Germain dan Lens berburu poin penting untuk mengamankan posisi di puncak klasemen Liga Prancis musim 2025/26. Olympique Lyon, LOSC Lille, dan Rennes juga berupaya meraih kemenangan untuk memperketat persaingan.

Lens bangkit lunasi defisit tiga gol demi imbangi Brest 3-3RC Lens mampu bangkit melunasi defisit tiga gol demi mengimbangi tuan rumah Brest dengan skor 3-3 dalam laga pekan ke-30 Liga Prancis di Stadion Francis-Le ...

