Lenovo Luncurkan Lini Edisi Terbatas FIFA World Cup 2026 di Indonesia

Lenovo mengumumkan rangkaian produk eksklusif FIFA World Cup 2026 yang menonjolkan teknologi AI, performa unggul, dan tema sepak bola untuk profesional, gamer, serta penggemar di Indonesia

Lenovo hari ini memperkenalkan rangkaian eksklusif FIFA World Cup 2026 di Indonesia, menargetkan para profesional, gamer, dan penggemar sepak bola yang ingin merasakan pengalaman teknologi tinggi dengan nuansa olahraga global.

Lini tersebut menampilkan laptop Yoga Slim 7i Aura Edition, PC gaming Legion Pro 7i, dan tablet Legion Tab, semua dilengkapi dengan desain bertema sepak bola yang khas serta kemasan khusus. Perangkat Yoga Slim 7i dirancang sebagai laptop premium yang menonjolkan mobilitas tinggi. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7 Gen 3 yang terintegrasi AI untuk mengoptimalkan daya dan meningkatkan efisiensi kerja. Fitur Smart Mode, Smart Share, dan Smart Care membantu meningkatkan produktivitas.

Desain bodi aluminium tipis dan layar PureSight Pro Display menawarkan akurasi warna tinggi, cocok untuk bekerja maupun menonton pertandingan. Edisi FIFA menambahkan lapisan khusus Thixomolding FIFA, kemasan eksklusif, dan aksesori seperti mouse dan sleeve bertema sepak bola. Legion Pro 7i dan Legion Tab menonjolkan performa gaming kelas atas. PC gaming ini memiliki GPU berkinerja tinggi dan pendinginan canggih, memadukan komponen kompak dengan kecepatan tak tertandingi.

Tablet Legion Tab menawarkan fleksibilitas layar 10 inci dengan sensor AI, ideal untuk pengguna yang bergerak di lapangan maupun di ruang studio. Semua produk dilengkapi aksesoris premium termasuk mouse, headset, dan cover berbentuk bola sepak. Kolaborasi ini disambut hangat oleh pihak Lenovo Indonesia, yang menegaskan bahwa menjadi mitra teknologi resmi FIFA World Cup 2026 dan FIFA Women's World Cup 2027 merupakan bagian dari visi 'Smarter Technology for All'.

Melton Ciputra, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, menekankan pentingnya integrasi AI untuk memperluas akses teknologi, menghubungkan penggemar, dan meningkatkan pengalaman menonton pertandingan. Indonesia dikenal sebagai pasar dengan basis penggemar sepak bola terbesar, sehingga Lenovo melihat peluang besar dalam menghadirkan solusi teknologi yang terintegrasi. Produk edisi terbatas ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat bisnis, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan nuansa stadion di rumah.

Peluncuran ini diharapkan dapat memicu antusiasme para pengguna yang ingin menggabungkan gaya hidup profesional dan kecintaan mereka pada sepak bola. Dengan kehadiran lini Lenovo FIFA World Cup 2026, perusahaan menguatkan komitmennya terhadap inovasi teknologi yang berkesinambungan dan relevan bagi masyarakat. Produk ini menonjolkan teknologi AI modern, performa handal, serta desain bertema sepak bola yang menambahkan nilai estetika dan fungsional.

Bagi penggemar dan profesional, peluang untuk memiliki perangkat eksklusif ini terbukajauh ini, dengan akses terbatas dan wadah yang dirancang khusus untuk menonjolkan semangat kompetisi dunia FIFA. Lenovo berencana memperluas kemitraan ini terhadap pengembangan teknologi yang dapat memperkaya pengalaman digital penggemar sepak bola di Indonesia





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Lenovo FIFA World Cup 2026 Laptop AI Edisi Terbatas

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