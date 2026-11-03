Lennart Karl Tanggapi Kritik Uli Hoeneß dan Michael Ballack Setelah Gol ke Atletico Madrid

Lennart Karl melakukan gestur 'bla-bla' usai mencetak gol ke Atletico Madrid untuk menyikapi kontroversi dengan Uli Hoeneß dan agen Michael Ballack.

Lennart Karl memberikan respons tegas terhadap sorotan media yang melibatkan dirinya melalui gestur khusus setelah mencetak gol penting dalam laga Liga Champions. Pemain berusia 18 tahun dari FC Bayern melakukan gerakan tangan di dekat telinga sambil memperagakan gestur "bla-bla" pada menit ke-54. Tindakan ini dilakukan tepat setelah rekan-rekan setimnya mengerumuninya untuk merayakan kemenangan yang membawa FC Bayern unggul di markas Atletico Madrid. Gestur tersebut secara eksplisit menyampaikan pesan bahwa omongan publik dan kritikus tidak menarik perhatiannya.

Asal Usul Kontroversi Publik dan Komentar Hoeneß

Kontroversi ini bermula dari pernyataan publik yang dilontarkan oleh Uli Hoeneß, sang presiden kehormatan FC Bayern. Hoeneß sebelumnya mengungkapkan niatnya untuk berbicara serius dengan Karl mengenai perilaku dan sikap pemain muda tersebut. Ia menilai bahwa Karl masih jauh dari status sebagai seorang superstar dan menekankan pentingnya kerendahan hati bagi pemain muda.

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Uli Hoeneß juga melakukan perbandingan yang tidak menguntungkan antara Karl dan rekan setimnya, Jamal Olise. Menurut Hoeneß, terdapat jurang yang sangat lebar antara kedua pemain tersebut dan perbandingan itu tidak baik baginya. Ia juga menyatakan bahwa pemain muda membutuhkan tekanan dan bertanya apakah terus-menerus merangkul Lennart Karl berdampak positif bagi pengembangan kariernya.

Laporan internal FC Bayern juga menyebutkan bahwa tidak hanya Hoeneß yang terganggu dengan "gaya hidup glamor" yang ditunjukkan oleh Karl. Perbincangan di media mengenai pemain yang telah empat kali membela timnas Jerman ini semakin ramai seiring dengan sedikit penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan performa ini dianggap wajar bagi pemain seusia Karl yang masih dalam tahap perkembangan.

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Pembelaan Michael Ballack dan Respon Eksekutif Klub

Michael Ballack, agen resmi Lennart Karl, membela kliennya menjelang laga besar melawan Borussia Dortmund di akhir pekan lalu. Ballack mengakui bahwa wajar jika Uli Hoeneß mengkritik citra yang ditampilkan ke publik oleh Karl. Namun, ia menekankan bahwa tindakan mengkritik tersebut justru menjadikan Lennart sebagai sasaran kritik di depan umum.

Melalui pernyataan kepada media, Ballack juga menyerang anggota dewan direksi FC Bayern yang membidangi olahraga, Max Eberl. Ballack menilai bahwa keputusan Eberl untuk menyatakan bahwa Karl mengalami penurunan performa saat performa tersebut sudah jelas kembali meningkat sulit dipahami dari segi waktu. Ia juga mempertanyakan isi dari pernyataan tersebut yang dianggap kurang tepat sasaran.

Setelah pertandingan melawan Borussia Dortmund berakhir, Max Eberl ditanya tentang pernyataan kontroversial dari Ballack. Tampak jelas bahwa Eberl terusik dengan peran ganda yang dijalankan oleh pria berusia 50 tahun tersebut. Eberl menjawab dengan nada menyindir bahwa ia tidak tahu apakah Ballack berbicara sebagai pengamat untuk DAZN atau sebagai agen sang pemain.

Dampak Nyata Performa Karl dan Langkah Selanjutnya

Max Eberl menegaskan bahwa sujujuhnya menurutnya sulit jika perdebatan mengenai pemain terjadi lewat media. Ia menjelaskan bahwa tim telah menyadari bahwa perkembangan pemain muda bisa saja mengalami penurunan sesekali. Namun, sekarang terlihat jelas bahwa performa Karl kembali meningkat dan ia berada di jalur yang tepat untuk masa depannya.

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Eberl juga menyampaikan kekagumannya terhadap cara anak muda ini mengesampingkan semua kritikan dan sorotan negatif. Bagi perwakilan FC Bayern, kemampuan Karl untuk tetap fokus di tengah badai opini publik adalah bukti ketangguhan mental yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen klub mendukung pengembangan pemain muda mereka dengan cara yang konstruktif.

Karl sempat mengalami kendala fisik sebelum musim dimulai, yaitu absen dari Piala Dunia akibat robekan berkas otot di paha. Kondisi cedera tersebut membuatnya kesulitan menemukan ritmenya pada awal musim. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, gelandang serang ini kembali menunjukkan performa tinggi dengan mencetak gol penting melawan Atletico Madrid.

Gol tersebut menjadi puncak sementara dari comeback-nya di lapangan hijau. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dukungan dan kritik yang diterima Karl tidak mengganggu konsentrasinya dalam bermain. Dengan performa yang semakin membaik, Lennart Karl terus membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi FC Bayern di masa depan.