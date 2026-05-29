Lemigas Kini Bisa Impor Minyak Mentah, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengumumkan bahwa Lemigas, sebagai BLU di sektor energi, kini memiliki kewenangan untuk melakukan impor minyak mentah. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan peran Lemigas dalam mendukung ketahanan energi nasional, di samping Pertamina.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ), Yuliot Tanjung, mengumumkan bahwa skema impor minyak mentah kini tidak hanya menjadi domain Pertamina, tetapi juga terbuka bagi Badan Layanan Umum ( BLU ) di sektor energi, khususnya Lemigas .

Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat 29 Mei 2026, Yuliot menjelaskan, 'Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas. Jadi dari regulasi ini bisa melakukan impor.

' Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan melibatkan lembaga teknis yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi dalam pengelolaan migas. Lemigas, yang didirikan pada 11 Juni 1965, telah menjadi pilar utama dalam penelitian, pengembangan, dan pengujian teknologi minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari enam dekade, lembaga ini didukung oleh puluhan tenaga ahli tersertifikasi serta fasilitas laboratorium yang lengkap, termasuk 47 laboratorium dan satu laboratorium kalibrasi dan pemeliharaan.

Sejak 1 April 2015, Lemigas resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) penuh, memberikan fleksibilitas lebih dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui mekanisme tender maupun swakelola, tanpa meninggalkan fungsi utamanya di bawah Kementerian ESDM. Visi Lemigas adalah menjadi lembaga pengujian yang unggul, profesional, dan bertaraf internasional di bidang minyak dan gas bumi, dengan misi memberikan masukan kebijakan, meningkatkan kualitas jasa pengujian, serta mengembangkan produk unggulan yang mendukung industri energi nasional.

Sebagai lembaga teknis yang mencakup seluruh rantai bisnis migas, Lemigas menyediakan layanan dari eksplorasi hingga eksploitasi, pengolahan, pengujian karakteristik bahan bakar, studi teknis dan ekonomi, kalibrasi peralatan laboratorium, hingga uji profisiensi. Lembaga ini juga memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang melakukan sertifikasi berbagai produk migas. Dengan kewenangan baru untuk melakukan pengadaan dan impor minyak mentah, Lemigas diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Kehadiran Lemigas sebagai importir di samping Pertamina diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok minyak mentah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi fluktuasi harga energi global. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengharapkan layanan yang lebih optimal dari Lemigas seiring dengan perluasan peran ini, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi di masa depan





