Lemhanas Bekali Ratusan Ketua DPRD dengan Nilai Kebangsaan di Magelang

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menyelenggarakan retret bagi 557 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan yang berlangsung 15-19 April 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan legislatif daerah dalam mendukung program Asta Cita serta menghadapi tantangan pembangunan nasional dan daerah menjelang Indonesia Emas 2045.

Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas ) kembali menggelar kegiatan strategis dengan mengundang ratusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh penjuru Indonesia. Acara yang bertajuk retret ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 15 hingga 19 April 2026, bertempat di Akademi Militer (Akmil) yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan pembekalan intensif ini merupakan bagian dari upaya Lemhanas untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pimpinan legislatif daerah terhadap isu-isu strategis kebangsaan, sekaligus memperkuat komitmen mereka dalam mendukung program-program prioritas pemerintah. Pelaksanaan retret semacam ini memang kerap terlihat dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya juga telah mewajibkan kegiatan serupa bagi para menteri dalam kabinet Merah Putih serta para kepala daerah. Rangkuman mendalam mengenai pelaksanaan retret yang diperuntukkan bagi para ketua lembaga legislatif daerah ini akan diuraikan lebih lanjut, mencakup jumlah peserta, materi yang diberikan, serta tujuan spesifik dari penyelenggaraan acara penting ini. Secara rinci, agenda retret ini telah mengundang total 557 Ketua DPRD yang berasal dari berbagai tingkatan di seluruh Indonesia. Rinciannya mencakup 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, dan 415 Ketua DPRD Kabupaten. Selain itu, sebanyak 11 orang pengurus dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia juga turut diikutsertakan dalam gelaran ini, menunjukkan cakupan yang luas dan inklusif. Meskipun demikian, dari total 557 undangan yang disebar, tercatat sebanyak 479 Ketua DPRD yang secara resmi hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret. Para peserta yang merupakan ujung tombak legislatif di daerah ini diwajibkan untuk hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh agenda yang telah disusun dengan cermat. Selain itu, para peserta juga diwajibkan untuk tinggal di fasilitas glamping yang telah disediakan di lingkungan Akmil Magelang, serta mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku di sana. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan terfokus selama pelaksanaan retret, agar setiap peserta dapat menyerap materi dan berinteraksi secara optimal. Materi yang disajikan dalam retret ini dirancang secara komprehensif untuk membekali para Ketua DPRD dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman mendalam. Materi pokoknya mencakup penanaman dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang sangat esensial bagi pembangunan karakter bangsa. Beberapa topik utama yang dibahas meliputi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, pentingnya peneguhan jati diri bangsa dalam menghadapi arus globalisasi, serta kewaspadaan nasional terhadap berbagai potensi ancaman. Selain itu, materi juga difokuskan pada penguatan peran pimpinan legislatif daerah dalam mewujudkan visi kebangsaan, pemahaman mendalam tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pentingnya merajut keberagaman untuk menjaga keharmonisan sosial. Lebih lanjut, retret ini juga akan membahas secara mendalam mengenai Asta Cita, Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto, serta program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tema besar yang diusung dalam kegiatan ini adalah 'Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045'. Program ini diselenggarakan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan implementasi Asta Cita pemerintah secara efektif di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Gubernur Lemhanas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan retret bagi seluruh Ketua DPRD ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional dan daerah yang semakin kompleks. Beliau mendorong para peserta untuk bertransformasi menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan agen perubahan yang proaktif. Lebih lanjut, Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa retret ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membentuk cara pandang yang seragam, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan memperkuat peran pimpinan DPRD dalam upaya mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, para Ketua DPRD memegang peranan yang sangat krusial dalam mengawal dan mewujudkan program Asta Cita di tingkat daerah. DPRD, lanjutnya, tidak hanya sekadar menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, mereka juga berperan sebagai penjaga harmoni antara kepentingan nasional yang lebih luas dan aspirasi lokal yang beragam, sebuah peran strategis yang akan menentukan apakah proses pembangunan dapat berjalan secara selaras atau justru mengalami fragmentasi. Ace Hasan Syadzily menekankan bahwa eksistensi dan kejayaan suatu bangsa sangat berakar pada integritas dan kapasitas para pemimpinnya. Oleh karena itu, Lemhanas menginisiasi program kursus pemantapan ini untuk para pimpinan DPRD di semua tingkatan, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten, melalui format retret yang immersif. Beliau menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya dan etnis yang luar biasa, terus menghadapi dinamika geopolitik yang bergejolak. Kondisi ini menuntut sosok pimpinan legislatif di tingkat daerah yang tidak hanya cakap dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga memiliki kedalaman visi kebangsaan yang kuat dan mampu mengantisipasi berbagai perkembangan. Sebagai penutup, perlu dicatat bahwa data dan indeks terkini menunjukkan adanya indikasi regresi demokrasi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin mempertegas urgensi penguatan kapasitas dan komitmen para pemimpin daerah dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan seperti retret yang diselenggarakan oleh Lemhanas ini menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa pimpinan legislatif daerah memiliki bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi optimal dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lemhanas Retret Ketua DPRD Asta Cita Indonesia Emas 2045

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »