Leipzig Raih Kemenangan 3-1 Atas Union Berlin di Liga Jerman

RB Leipzig mengamankan kemenangan penting atas Union Berlin dengan skor 3-1 dalam pertandingan Liga Jerman pekan ke-31. Gol-gol dari Finkgrafe, Cardoso, dan Baku memastikan tiga poin bagi tim tuan rumah, sementara Doekhi mencetak gol hiburan bagi Union Berlin. Kemenangan ini menempatkan Leipzig di posisi ketiga klasemen sementara.

RB Leipzig berhasil mengamankan tiga poin penting dalam lanjutan Liga Jerman pekan ke-31 dengan mengalahkan Union Berlin dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, pada hari Jumat waktu setempat.

Pertandingan ini menjadi bukti kekuatan serangan Leipzig yang tampil dominan sepanjang laga, meskipun Union Berlin sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Leipzig di papan atas klasemen sementara, memperketat persaingan untuk posisi kedua dengan Borussia Dortmund. Sementara itu, kekalahan ini membuat Union Berlin harus berjuang lebih keras untuk menjauh dari zona degradasi. Jalannya pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi dari kedua tim.

Leipzig, yang bermain di kandang sendiri, langsung menekan sejak awal dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22 ketika Max Finkgrafe berhasil memanfaatkan bola rebound di luar kotak penalti untuk membuka keunggulan bagi Leipzig. Gol ini memberikan semangat tambahan bagi tim tuan rumah, dan hanya berselang tiga menit, Romulo Cardoso berhasil menggandakan keunggulan Leipzig menjadi 2-0. Romulo menunjukkan ketajamannya di depan gawang dengan penyelesaian akhir yang tenang dan terukur.

Meskipun Union Berlin mencoba merespons, pertahanan Leipzig tampil solid dan mampu menggagalkan setiap serangan yang dibangun oleh tim tamu. Hingga babak pertama berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Leipzig tetap bertahan. Babak kedua dimulai dengan tempo yang sama tingginya. Leipzig terus menekan dan berusaha memperlebar keunggulan mereka.

Pada menit ke-63, Ridle Baku berhasil mencetak gol ketiga bagi Leipzig, semakin memperkuat dominasi mereka dalam pertandingan ini. Baku menunjukkan kecepatan dan kelincahannya dalam melewati pemain bertahan Union Berlin sebelum melepaskan tembakan akurat yang tidak dapat dihentikan oleh kiper Frederik Ronnow. Meskipun unggul tiga gol, Leipzig tidak mengendurkan serangan mereka dan terus mencari peluang untuk menambah gol. Namun, kiper Ronnow tampil heroik dengan melakukan beberapa penyelamatan penting untuk mencegah gawangnya kebobolan lebih banyak.

Union Berlin tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang untuk memperkecil ketertinggalan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78 ketika Danilho Doekhi berhasil menyundul bola dari sepak pojok untuk mencetak gol hiburan bagi timnya. Gol ini memberikan sedikit harapan bagi Union Berlin, tetapi Leipzig tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan mempertahankan keunggulan mereka.

Pada sisa waktu yang ada, Union Berlin berusaha keras untuk mencetak gol kedua, tetapi pertahanan Leipzig tetap kokoh dan mampu menggagalkan setiap serangan yang dibangun oleh tim tamu. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 3-1 untuk kemenangan Leipzig tetap bertahan. Kemenangan ini membawa Leipzig mengumpulkan 62 poin dari 31 pertandingan, menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen sementara Liga Jerman, hanya terpaut dua poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.

Sementara itu, kekalahan ini membuat Union Berlin tertahan di peringkat 11 dengan 32 poin, unggul enam poin dari zona degradasi. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Leipzig adalah tim yang sangat berbahaya, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Dengan performa yang konsisten, Leipzig memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi mereka di zona Liga Champions musim depan. Union Berlin, di sisi lain, harus segera bangkit dan memperbaiki performa mereka jika ingin menjauh dari zona degradasi dan tetap bertahan di Liga Jerman





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Jerman RB Leipzig Union Berlin Sepak Bola Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Klok Obarkan Semangat Persib Menuju Kemenangan Kontra Arema FCPemain Persib Bandung, Marc Klok, menyatakan semangat tim untuk bangkit dan meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Arema FC. Ia menekankan bahwa nasib juara berada di tangan mereka sendiri dan menantang tim untuk menunjukkan kualitas secara konsisten.

Read more »

Hasil Super League 2025-2026: 2 Penalti Ramaikan Kemenangan PSM Makassar Atas Persik KediriBerita Hasil Super League 2025-2026: 2 Penalti Ramaikan Kemenangan PSM Makassar Atas Persik Kediri terbaru hari ini 2026-04-23 17:36:56 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bali United dan PSM Makassar Raih Kemenangan di Pekan ke-29 Super League IndonesiaBali United berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0 melalui penalti Diego Campos. Pertandingan diwarnai drama penalti yang dianulir setelah tinjauan VAR.

Read more »

Berita Terkini: Ducati Raih Kemenangan di Brasil, Persaingan Transfer Manchester United, dan Kritik Terhadap KPKRangkuman berita terbaru meliputi kemenangan Ducati di Grand Prix Brasil, persaingan transfer Manchester United dengan PSG, kritik terhadap wacana pembatasan jabatan ketua umum parpol oleh KPK, serta berbagai berita olahraga dan sosial lainnya.

Read more »

Hasil Persita vs Bali United: Penalti Diego Campos Jadi Penentu Kemenangan TipisHasil Persita vs Bali United di BRI Super League 2025-2026 berakhir 0-1 lewat penalti Diego Campos, Kamis 23 April 2026.

Read more »

Barcelona Raih Kemenangan Atas Celta Vigo di Tengah Kabar Cedera PemainBarcelona berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Celta Vigo, namun kemenangan tersebut dibayangi cedera yang dialami Lamine Yamal yang membuatnya absen hingga akhir musim. Joao Cancelo menunjukkan perkembangan positif dan kemungkinan besar siap bermain di laga berikutnya.

Read more »