Leicester City vs Manchester United, vollerдь Europa League

Inter Milan vs Lazio, raksasa Serie A Italia akan menghadapi final Coppa Italia pada pertandingan hidup saturday dini hari WIB tanggal 3 Mei 2026, Stadion Olimpico, Milan, Italia, disiarkan langsung oleh televisi nasional dan layanan streaming resmi ANTV.

Pemain Inter Milan Marcus Thuram merayakan gol pembuka bagi timnya pada laga Serie A / Liga Italia antara Inter vs Parma di Milan, Italia, Minggu, 3 Mei 2026.

Duel perebutan trofi bergengsi sepak bola Italia itu dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB dan disiarkan langsung oleh berbagai media, termasuk televisi nasional dan layanan live streaming resmi ANTV. Atmosfer Olimpico diprediksi penuh tensi mengingat kedua tim sama-sama memburu penutup musim dengan trofi. Lazio dan Inter datang ke final dengan modal pertemuan yang masih sangat segar. Pada bentrokan terakhir di Serie A, Nerazzurri tampil dominan setelah membungkam Biancocelesti dengan skor meyakinkan 3-0.

Inter Milan tampil sangat dominan sepanjang musim 2025/2026. Tim asuhan Cristian Chivu bahkan sudah memastikan gelar Serie A lebih awal dengan raihan Scudetto ke-21. Kini, Nerazzurri memburu gelar ganda domestik yang terakhir kali mereka raih pada era Jose Mourinho tahun 2010. Jika menang atas Lazio, Inter akan mengoleksi trofi Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klub.

Performa Inter menjelang final juga sangat meyakinkan. Lautaro Martinez dan kolega tidak terkalahkan dalam sembilan pertemuan terakhir melawan Lazio sejak Agustus 2022. Kedalaman skuad dan konsistensi permainan membuat Inter lebih diunggulkan di atas kertas. Selain itu, pengalaman bermain di laga besar menjadi modal penting Nerazzurri dalam final kali ini.

Di sisi lain, Lazio datang ke final dengan tekanan yang jauh lebih besar. Pasukan Maurizio Sarri menjadikan Coppa Italia sebagai peluang terakhir menyelamatkan musim mereka. Performa Biancocelesti di Serie A memang tidak cukup stabil sepanjang musim ini. Mereka tertinggal tujuh poin dari posisi ketujuh dan hampir pasti gagal lolos ke kompetisi Eropa.

Meski demikian, perjalanan Lazio di Coppa Italia terbilang impresif. Mereka berhasil menyingkirkan AC Milan, Bologna, dan Atalanta, termasuk dua kemenangan dramatis lewat adu penalti. Dukungan publik Olimpico juga berpotensi menjadi energi tambahan untuk mencoba menghentikan dominasi Inter Milan. Coppa Italia 2025/2026 dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB (WIB) dan disiarkan langsung oleh berbagai media. Perubahan jadwal di luar kendali redaksi Bola.net





