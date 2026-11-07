Legislator Desak Pansus Usut Kasus Penyadapan Listyo Sigit Sasar 6.000 Nomor

Anggota DPR Abdullah meminta pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal yang menyasar 6.000 nomor, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan elite politik.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan mendesak diusulkan oleh Anggota Komisi III DPR, Abdullah, terkait dugaan akses ilegal yang melibatkan eks Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Isu tersebut mengemuka setelah beredar informasi bahwa operasi penyadapan tersebut tidak hanya menargetkan oknum tertentu, melainkan menyasar secara masif hingga 6.000 nomor telepon dan saluran komunikasi. Jumlah yang sangat besar ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan legislator mengenai skala penetrasi keamanan negara dan perlindungan data pribadi warga.

Skala Penyadapan Sasar Elite Negara

Dugaan awal yang berkembang di publik menyebutkan bahwa jaringan penyadapan ilegal tersebut menjangkau lingkaran sangat luas dan melibatkan berbagai pilar kekuasaan. Abdullah menegaskan bahwa daftar nomor yang menjadi target mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah ketua umum partai politik, pengusaha terkemuka, perwakilan media massa, hingga pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat dari berbagai elemen sosial. Penembusan ke dalam komunikasi para pemimpin tertinggi negara ini menunjukkan bahwa dugaan ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan upaya yang berpotensi mengguncang stabilitas politik dan keamanan nasional.

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Tuntutan Transparansi dan Investigasi Mendalam

Abdullah menekankan bahwa pembentukan Pansus Penyadapan merupakan instrumen vital untuk memastikan proses pengungkapan fakta dilakukan secara menyeluruh dan tidak terhenti hanya pada tahap penetapan tersangka. Ia menjelaskan bahwa persoalan ini menyangkut aspek perlindungan privasi warga, keamanan negara, serta integritas lembaga negara, sehingga harus diungkap secara terang benderang di bawah pengawasan politik yang ketat. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa kasus tersebut tidak bisa diabaikan atau ditangani secara parsial, melainkan memerlukan investigasi komprehensif yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan ilegal tersebut.

Respons Intern Polri dan Nonaktifkan Fungsi

Sementara proses hukum dan investigasi di tingkat DPR berlangsung, perkembangan menarik terjadi di internal kepolisian. Keterlibatan Listyo Sigit Prabowo dalam kasus ini telah memicu tindakan administratif di dalam tubuh Polri itu sendiri. Andi Gani, yang berwenang dalam struktur organisasi kepolisian, resmi menonaktifkan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasihat KONI Pusat (KSPSI). Langkah nonaktifasi ini menandakan adanya dampak langsung bagi karier para petinggi militer dan polisi yang terindikasi terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses sistem keamanan negara.

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Dampak Jangka Panjang terhadap Kepercayaan Publik

Menurut Abdullah, kasus penyadapan ini memiliki potensi menimbulkan persoalan serius yang berdampak jangka panjang terhadap keamanan komunikasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika komunikasi para pemimpin negara dan tokoh masyarakat dapat disadap secara ilegal, hal tersebut menggerus fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara rakyat dengan pemerintah serta aparat penegak hukum. Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, dan pelanggaran skala besar seperti ini menunjukkan adanya celah sistemik yang harus segera diperbaiki melalui reformasi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih transparan.

Prosedur Selanjutnya dan Penanganan Hukum

Komitmen untuk mengungkap jaringan di balik tindakan ilegal tersebut terus digencarkan oleh komisi terkait di DPR. Abdullah meminta agar proses penyelidikan dapat menyingkapkan siapa saja yang bekerja di balik layar dan menyediakan fasilitas atau akses untuk melakukan penyadapan tersebut. Langkah pembentukan Pansus juga diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan kelembagaan yang efektif terhadap penanganan kasus ini. Dengan adanya badan khusus yang memiliki mandat luas, diharapkan kebenaran dapat terungkap tanpa hambatan politik atau birokrasi yang dapat menghambat aliran informasi, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang dirugikan akibat pelanggaran privasi yang masif ini.