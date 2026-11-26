Leeds United mengonfirmasi perpanjangan kontrak Dominic Calvert-Lewin hingga 2029. Penyerang asal Inggris ini mengakhiri ketegangan transfer dan siap memperkuat tim di Premier League.

Leeds United secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak untuk penyerang andalan mereka, Dominic Calvert-Lewin, yang kini terikat hingga musim panas tahun 2029. Pengumuman penting ini disampaikan pada Jumat, 27 November 2026, menandai babak baru stabilitas bagi klub yang berbasis di Elland Road. Kontrak baru ini memiliki durasi sekitar dua setengah tahun dan mengonfirmasi komitmen jangka panjang antara striker berkinerja tinggi tersebut dengan manajemen Leeds United. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Calvert-Lewin bukan lagi sekadar opsi sementara, melainkan pilar utama dalam rencana jangka panjang klub.

Mekanisme Transfer dan Dampak Karier

Keberhasilan perpanjangan kontrak ini menutup sebuah narasi spekulasi yang sebelumnya mengganjal karier Calvert-Lewin. Sebelumnya, pemain tersebut meninggalkan Everton dengan status bebas transfer setelah menghabiskan sembilan tahun di klub tersebut. Ia bergabung dengan Leeds United melalui kesepakatan berdurasi tiga tahun pada tahun 2025, tepat setelah Leeds United berhasil memproleh promosi kembali ke papan atas sepak bola Inggris.

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Integrasi Calvert-Lewin ke dalam skuad Leeds United berjalan sangat mulus sejak ia tiba di Elland Road. Manajemen klub mencatat bahwa stabilitas fisik dan performa konsisten adalah kunci keberhasilan adaptasi striker tersebut. Hal ini berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya di Everton yang sering terganggu oleh berbagai kendala cedera yang berulang.

Statistik Mencerminkan Performa Dominan

Dalam hal performa di lapangan, kontribusi Calvert-Lewin bagi Leeds United sangatlah signifikan. Pada musim sebelumnya di Liga Inggris, ia berhasil mencetak total 14 gol yang menjadi tulang punggung serangan Leeds. Angka tersebut menunjukkan efektivitas tinggi dalam menyelesaikan peluang di dalam kotak penalti.

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Karier mencetak gol tersebut terus berlanjut dengan baik di musim berjalan saat ini. Hingga saat ini, striker berusia tiga puluh tahun tersebut telah mengoleksi lima gol dari sebelas penampilan resmi untuk Leeds United. Presisi finishingnya menjadi aset berharga yang sulit digantikan oleh pemain lain di lini depan.

Impak Terhadap Timnas Inggris dan Pasar Transfer

Performa konsisten Calvert-Lewin juga berdampak langsung pada posisinya di timnas Inggris. Setelah absen sementara karena isu cedera di masa lalu, ia kembali mendapatkan panggilan ke skuad The Three Lions. Peluang ini kembali terbuka seiring dengan ketertarikan yang dilaporkan dari Manchester United yang sempat mengincar jasa striker tersebut.

Kemajuan fisiknya terlihat jelas dari data kehadiran di lapangan. Pada musim lalu, ia hanya melewatkan tiga pertandingan liga, sebuah perbaikan dramatis dibandingkan masa-masa sebelumnya. Di musim ini, statusnya sebagai starter tetap sangat kuat, di mana ia tampil penuh dalam kesebelasan utama Leeds United pada setiap satu belas laga yang diikutinya.

Di level internasional, Calvert-Lewin telah memperbarui reputasinya di kancah Eropa. Terakhir, ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-2 atas Spanyol di babak UEFA Nations League. Pencapaian ini menambah angka total penampilannya menjadi lima belas kali dengan timnas Inggris, menutup siklus keraguan akan kualitasnya.