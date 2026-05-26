Ledakan Pabrik Kimia di Cilegon: Penyebab Diduga Kebocoran Pipa Tekanan Tinggi

Ledakan pada 25 Mei 2026 di PT Merak Chemical Indonesia, Cilegon, menewaskan dua karyawan dan memicu evakuasi massal. Polisi mencurigai kebocoran pipa bertekanan tinggi sebagai penyebab, sedang melakukan penyelidikan mendalam serta sterilisasi area untuk mencegah kontaminasi kimia atau radioaktif.

Misteri ledakan di pabrik kimia PT Merak Chemical Indonesia (MCCI) yang berlokasi di kawasan industri PTA‑1, Cilegon , masih belum terpecahkan. Pada Senin sore tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 16.00 WIB, suara keras terdengar tiba‑tiba dari area produksi saat pabrik sedang beroperasi normal.

Sistem Early Warning System (EWS) otomatis menyala, memicu evakuasi seluruh karyawan sebagai langkah antisipasi keselamatan kerja. Dua orang pekerja dilaporkan mengalami cedera ringan dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Polisi mengamankan lokasi, memasang garis polisi, dan melibatkan tim Brimob serta satgas Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan sterilisasi dan pengambilan sampel.

Hingga pukul 18.00 WIB, asap putih tebal yang semula mengepul tinggi dari area pabrik telah menghilang, namun pihak berwenang tetap mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Penelusuran awal mengindikasikan kemungkinan kebocoran pada instalasi pipa produksi yang tidak mampu menahan tekanan suhu sangat tinggi. Kebocoran tersebut diduga meningkatkan tekanan internal hingga memicu ledakan dan mengaktifkan sistem peringatan dini. Tim teknis pabrik langsung menghentikan operasi di zona terdampak, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pipa, reaktor, dan peralatan pendukung.

Sementara itu, aparat gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten meneliti lebih lanjut potensi bahaya kimia atau radioaktif yang mungkin terlepas akibat ledakan. Sampel udara dan permukaan diambil untuk analisis laboratorium, dan hasil sementara belum menunjukkan adanya kontaminasi berbahaya. Kejadian ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pekerja industri dan masyarakat sekitar. Sejumlah perusahaan sejenis di kawasan industri Cilegon meningkatkan prosedur keamanan, termasuk inspeksi rutin pada instalasi bertekanan tinggi dan pelatihan evakuasi darurat.

Polda Banten melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Maruli Ahiles Hutapea menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam mengusut tuntas penyebab ledakan serta menegakkan hukum bila ditemukan kelalaian. Fokus utama tetap pada upaya pemulihan, keselamatan pekerja, dan transparansi penyelidikan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan





Ledakan di Pabrik Kimia MCCI di Cilegon: Penyebab Masih Diselidiki, Warga dan Pekerja di EvakuasiHingga saat ini, penyebab pastinya masih diselidiki oleh tim internal perusahaan, Polres Cilegon, TNI, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon.Sumber ledakan diduga berasal dari turbin yang berada di dalam pabrik kimia MCCI tersebut. Perusahaan kimia yang memproduksi Purified Terephthalic Acid (PTA) sebagai bahan baku industri tekstil dan poliester itu meminta maaf ke seluruh masyarakat terdampak, atas ledakan yang terjadi di dalam pabrik MCCI.

