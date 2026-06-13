Ledakan KMP Aceh Hebat 2, 15 Luka Bakar, Pemerintah Aceh Pastikan Penanganan Terbaik

Ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 saat bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue melukai 14 mahasiswa dan satu ABK. Pemerintah Aceh prioritaskan perawatan medis dan investigasi penyebab insiden.

Pemerintah Aceh memastikan seluruh korban ledakan kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 mendapatkan penanganan medis terbaik dan prioritas. Insiden terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026, saat kapal penyeberangan rute Banda Aceh - Sabang bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Ledakan mengakibatkan 15 orang luka bakar, terdiri dari 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang anak buah kapal. Seluruh korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan pengawasan ketat tim dokter spesialis. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan bahwa keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Pemerintah Aceh telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait untuk berkoordinasi dengan rumah sakit, operator kapal, dan otoritas pelabuhan guna memastikan korban memperoleh layanan optimal.

Selain itu, dukungan psikologis juga diberikan kepada korban dan keluarga untuk mengurangi trauma akibat kejadian tersebut. Ledakan diduga berasal dari kamar mesin kapal yang mengalami gangguan teknis. Namun, penyebab pasti masih dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama tim ahli dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah Aceh mendorong investigasi menyeluruh untuk mengungkap akar masalah dan mencegah terulangnya insiden serupa.

Nurlis menegaskan pentingnya evaluasi standar keselamatan kapal penyeberangan di wilayah Aceh. Insiden ini memicu keprihatinan masyarakat terhadap keselamatan transportasi laut di Indonesia, khususnya di jalur strategis Banda Aceh - Sabang. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan audit keselamatan kapal-kapal penyeberangan. Langkah konkret seperti pemeriksaan rutin kamar mesin, pelatihan kru, dan simulasi darurat akan diperketat.

Nurlis berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mengutamakan aspek keselamatan. Proses pemulangan korban yang sudah stabil akan dilakukan secara bertahap setelah kondisi mereka membaik. Pemerintah Aceh juga menyediakan bantuan biaya pengobatan dan santunan bagi keluarga korban. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mempercayakan penanganan insiden kepada pihak berwenang.

Pantauan terus dilakukan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh total dan penyebab ledakan terungkap jelas. Untuk diketahui, KMP Aceh Hebat 2 merupakan kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani rute Banda Aceh - Sabang. Kapal tersebut telah beroperasi selama beberapa tahun dan sebelumnya tidak pernah mengalami insiden serius. Namun, peristiwa ini menjadi alarm bagi industri pelayaran nasional untuk terus memperbarui sistem keselamatan dan perawatan kapal secara berkala





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Ledakan Kapal KMP Aceh Hebat 2 Korban Luka Bakar Investigasi Keselamatan Pelayaran

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