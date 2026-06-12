Ledakan di Kamar Mesin KMP Aceh Hebat 2 Lukai 15 Taruna Pelayaran di Banda Aceh

Insiden ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menewaskan tidak korban namun melukai 15 orangcluding taruna Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang kepala kamar mesin. Polisi mendalami penyebab ledakan yang diduga berasal dari pompa hidrolik atau sistem hidrolik pintu kedap. Korban mendapatkan perawatan di RSUDZA Banda Aceh, beberapa harus operasi. Pihak berwenang meminta masyarakat tidak berspekulasi.

Polresta Banda Aceh terus mendalami penyebab insiden ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 yang melukai belasan orang, termasuk taruna pelayaran , usai bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue pada Jumat (12/6/2026).

Insiden ini terjadi sekitar pukul 12.00 WIB ketika kapal yang baru saja tiba dari Pelabuhan Balohan, Kota Sabang, sedang melakukan prosedur labuh. Ledakan terjadi di area pompa hidrolik di ruang Auxiliary Engine (AE) atau sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin kapal. Tim Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan teknis bersama pihak terkait guna mengungkap secara akurat faktor penyebab insiden.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan. Korban totaled 15 orang, terdiri dari 14 mahasiswa atau taruna Politeknik Pelayaran Malahayati yang sedang mengikuti praktik lapangan di kapal serta seorang awak kapal, Kepala Kamar Mesin bernama Agus Widodo (47). Para korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Kondisi luka bakar yang dialami korban bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

Enam dari 15 korban yang mengalami luka bakar serius dilaporkan harus menjalani operasi. Komisaris Polisi Miftahuda Dhiza Fezuono dari Polresta Banda Aceh mengonfirmasi bahwa tim gabungan, termasuk Ditreskrimum Polda Aceh dan Ditpolairud Polda Aceh, bekerja sama untuk mendalami penyebab ledakan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal juga telah membesuk korban dan meminta RSUDZA memberikan pelayanan terbaik. Dirut ASDP Heru Widodo memastikan seluruh korban terdampak akan mendapatkan pendampingan dan penanganan medis terbaik.

Insiden ini mengejutkan banyak pihak mengingat kapal tersebut tengah dilakukan sesi pengenalan peralatan di kamar mesin yang dipandu oleh Kepala Kamar Mesin. Korban termuda adalah Muhammad Dio Febrianto, lahir pada 26 Februari 2008. Sementara identifikasi korban masih terus dilakukan oleh pihak berwenang. Polresta Banda Aceh mengecam spekulasi seputar penyebab ledakan dan menunggu hasil investigation yang tuntas.

Kasus ini menambah deretan insiden kebakaran dan ledakan di kapal yang.route sebelumnya几个月 pun juga terjadi di berbagai daerah, seperti kebakaran Kapal Federal II di Batam yang menewaskan 11 orang dan ledakan KM Anugerah Indah 18 di Samudera Hindia yang menewaskan satu awak kapal. Polda Kepri pun masih menunggu hasil Labfor Polri guna menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran Kapal Federal II. Dengan demikian, investigasi terhadap KMP Aceh Hebat 2 perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah insiden serupa di masa depan





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