Lebih dari 500 Pelaku Usaha Ikuti Program Bela Negara Semi-Militer di Hambalang

Program bela negara yang diselenggarakan di Hambalang melibatkan lebih dari 500 pelaku usaha dan profesional dengan pendekatan semi-militer, menekankan pembinaan fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi tantangan global dan menjaga keberlangsungan usaha.

Kegiatan bela negara yang baru-baru ini diselenggarakan di Kawasan Hambalang , Bogor, Jawa Barat, menarik perhatian dengan melibatkan lebih dari 500 pelaku usaha dan profesional. Program ini dijalankan dengan pendekatan semi-militer, di mana para peserta tinggal di barak, mengonsumsi ransum militer, dan menjalani rutinitas harian dengan disiplin yang sangat ketat.

Kurikulum pelatihan mencakup pembinaan fisik yang intensif, berbagai permainan militer yang dirancang untuk menguji ketahanan dan kerjasama, serta sesi-sesi pengembangan diri lainnya. Namun, yang membedakan program ini adalah penekanan yang kuat pada aspek mental dan spiritual. Shalat berjamaah dan dzikir bersama secara rutin dilaksanakan, bertujuan untuk membangun ketahanan individu secara holistik dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sebagian besar peserta merupakan generasi kedua dari pelaku usaha yang saat ini tengah menghadapi serangkaian tantangan kompleks.

Disrupsi digital yang mengubah lanskap bisnis, tekanan ekonomi global yang semakin meningkat, serta perubahan perilaku konsumen yang dinamis, menjadi beberapa faktor yang menguji keberlangsungan usaha mereka. Dalam situasi ini, penguatan karakter, penanaman disiplin, dan pengembangan kepemimpinan dipandang sebagai bekal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.

P., Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam program bela negara menjadi semakin krusial di tengah dinamika tantangan global yang terus berkembang. Ia menjelaskan bahwa ancaman yang dihadapi saat ini tidak selalu bersifat fisik, sehingga bela negara perlu diartikan secara lebih luas, termasuk melalui penguatan karakter dan kesiapan individu dalam menghadapi berbagai risiko.

Pengalaman langsung dari misi perdamaian di Libanon juga dibagikan kepada peserta, memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas situasi di lapangan dan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi kondisi krisis. Kisah pengorbanan para prajurit Indonesia yang gugur dalam misi tersebut menjadi pengingat akan tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. PMPP TNI menegaskan bahwa pelaksanaan program bela negara untuk masyarakat sipil harus tetap berada dalam koridor yang jelas dan tidak mengarah pada militerisasi.

Pendekatan yang diambil bukanlah untuk menciptakan milisi, melainkan untuk membangun kesadaran, menumbuhkan disiplin, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Mayjen Iwan menambahkan bahwa program bela negara yang ideal harus bersifat inklusif, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman, dengan fokus utama pada kesiapsiagaan menghadapi ancaman non-militer seperti disinformasi, radikalisme, dan krisis sosial. Ke depan, PMPP TNI memprediksi bahwa pendekatan bela negara berbasis masyarakat sipil akan semakin dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang terus bermunculan.

Selain itu, terdapat perkembangan lain yang juga menjadi perhatian publik, termasuk hasil pemeriksaan awal terkait kasus TPPU yang melibatkan istri dan anak bandar narkoba, permintaan maaf Menteri PPPA terkait usulan gerbong wanita pasca kecelakaan KRL, penyelidikan insiden kebakaran tangki BBM di Banyuasin, dorongan untuk uji forensik terhadap dugaan pemalsuan tandatangan dalam dokumen pelepasan hak tanah adat Papua Barat Daya, serta fakta-fakta baru yang terungkap terkait tragedi tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Viral pula video seorang wanita yang diduga meramalkan kecelakaan kereta sebelum kejadian, dan persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Championship 2026 dengan daftar 23 pemain yang masuk dalam Training Camp.

Optimisme juga muncul terkait pelantikan Kajati Jabar, serta hasil pertandingan Madura United melawan Semen Padang, dan rilis update Bluetooth HyperOS terbaru dari Xiaomi





Bela Negara Hambalang Pelaku Usaha Profesional PMPP TNI Disiplin Karakter Kepemimpinan

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penjelaskan Kemendikti Soal Wacana Penutupan ProdiDalam pelaksanaannya, Badri menambahkan, Kemendiktisaintek lebih dulu akan mendorong transformasi program studi.

Read more »

Fitch Ratings Ungkap Kekhawatiran Investor akan DanantaraFitch menyatakan ada kekhawatiran bahwa Danantara berpotensi digunakan untuk membiayai program-program pemerintah.

Read more »

Tren desain interior bergeser ke fungsi ruang dan nilai emosionalTren desain interior global kini bergerak dari konsep less is more (lebih sedikit berarti lebih banyak), menuju less is better (lebih sedikit berarti lebih ...

Read more »

Bakom akan Lebih Aktif Jelaskan Program PemerintahPergantian pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI turut menyorot arah komunikasi pemerintahan, termasuk bagaimana narasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke

Read more »

Bootcamp Bela Negara di Hambalang Libatkan 500 Pelaku Usaha, Dorong Kedaulatan Ekonomi Hadapi Ancaman Non MiliterLebih dari 500 pelaku usaha dan profesional mengikuti program Bootcamp Bela Negara selama dua hari satu malam di kawasan Hambalang, Bogor

Read more »

Temukan Emas 500 Gram, Remaja di Jerman Yakin Pilih Serahkan ke Polisi, Seperti Apa Akhirnya?Remaja Jerman menemukan emas 500 gram di Danau Koenigssee. Setelah 6 bulan tanpa klaim, polisi akhirnya menyerahkan emas kembali ke remaja tersebut.

Read more »