Lebih dari 14 Asprov PSSI Dipimpin Pelaksana Tugas, Pengurus Daerah Tanya-tanya

Lebih dari 14 Asosiasi Provinsi PSSI di berbagai daerah saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas karena belum memiliki ketua definitif. Pengurus daerah mempertanyakan urgensi penunjukan Pelaksana Tugas tersebut karena dinilai berpotensi menghambat program pembinaan dan koordinasi organisasi sepak bola.

Lebih dari 14 Asosiasi Provinsi PSSI di berbagai daerah saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas karena belum memiliki ketua definitif. Pengurus daerah mempertanyakan urgensi penunjukan Pelaksana Tugas tersebut karena dinilai berpotensi menghambat program pembinaan dan koordinasi organisasi sepak bola.

Di tengah fokus publik terhadap perkembangan Timnas Indonesia, kompetisi nasional, dan pembinaan pemain muda, muncul pertanyaan mengenai tata kelola organisasi di tingkat daerah. Sorotan mengarah pada banyaknya Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI yang kini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Berdasarkan informasi yang beredar, lebih dari 14 Asprov saat ini belum memiliki ketua definitif dan dijalankan oleh pejabat sementara. Namun, ketika kebijakan serupa terjadi di banyak daerah dalam waktu yang hampir bersamaan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan dasar dan urgensi langkah tersebut.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tingkat daerah. Sejumlah program pembinaan, koordinasi dengan klub anggota, hingga agenda organisasi disebut dapat terdampak apabila kepemimpinan definitif belum segera ditetapkan.

'Kita (pengurus) di daerah juga bertanya-tanya apa alasannya belum ditetapkan juga Ketua Asprov sampai sekarang. Dulu kan saat periode jabatan habis, Plt ditunjuk alasannya karena bencana alam Sumatera,' kata Tommy saat dihubungi awak media.

'Tapi sekarang kan sudah selesai tanggap bencananya. Dan daerah yang tak kena bencana kok juga ditunjuk Plt. PSSI harus jawab ini,' jelasnya. Tommy, yang kini posisinya digantikan oleh Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, menilai penjelasan resmi dari federasi diperlukan agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pemangku kepentingan sepak bola daerah.

Ketika ditanya mengenai munculnya pertanyaan terkait tata kelola organisasi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan, Tommy memilih menyerahkan penjelasan tersebut kepada federasi.

'Dalam Statuta kan ada Eksekutif Komite yang secara kolektif kolegial memutuskan hal tersebut. Yang menunggu kepastian kan sebenarnya pengurus kabupaten/kota sebagai voter di Asprov,' ucap Tommy. Pandangan serupa disampaikan mantan Ketua Asprov PSSI Sulawesi Utara, Joune Ganda. Ia menegaskan bahwa penunjukan Plt merupakan kewenangan yang dimiliki PSSI berdasarkan aturan organisasi yang berlaku





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PSSI Asosiasi Provinsi Pelaksana Tugas Tata Kelola Organisasi Kepemimpinan Definitif

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