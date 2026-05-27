Lebih dari 10 Ribu Mahasiswa Daftar Program Tim Ekspedisi Patriot 2026

Kementerian Transmigrasi mencatat sebanyak 10.539 mahasiswa dari 10 perguruan tinggi ternama di Indonesia mendaftar sebagai peserta Program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan minat generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

Program yang digagas oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Para peserta akan diberangkatkan ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah pada akhir Juli 2026 setelah melalui proses seleksi dan pembekalan yang ketat. Menteri Iftitah menegaskan bahwa pihaknya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Kami ingin the best of the best.

Kami ingin yang terbaik dari yang terbaik sehingga yang datang ke kawasan transmigrasi betul-betul adalah SDM unggul yang terseleksi oleh universitas terbaik ujar Iftitah. Dari total pendaftar Universitas Indonesia UI menjadi kampus dengan jumlah peserta terbanyak yakni 1.249 orang. Disusul Universitas Gadjah Mada UGM sebanyak 1.187 pendaftar Universitas Hasanuddin Unhas 1.181 pendaftar dan Universitas Airlangga Unair 1.157 pendaftar.

Selain itu Institut Pertanian Bogor IPB mencatat 1.075 pendaftar Universitas Brawijaya UB 1.014 pendaftar Universitas Diponegoro Undip 972 pendaftar Universitas Padjadjaran Unpad 952 pendaftar Institut Teknologi Bandung ITB 872 pendaftar serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS sebanyak 700 pendaftar. Para peserta berasal dari berbagai disiplin ilmu strategis seperti pertanian kehutanan perikanan energi terbarukan kebencanaan teknik lingkungan tata ruang hingga ilmu sosial dan pengembangan masyarakat. Menurut Iftitah keberagaman latar belakang keilmuan tersebut dibutuhkan untuk membangun kawasan transmigrasi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Indonesia tidak kekurangan potensi Indonesia kaya. Yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia unggul yang hadir di kawasan-kawasan transmigrasi ungkapnya. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung pada awal Juni 2026 dilanjutkan pembekalan di masing-masing kampus mitra. Pembekalan itu akan difokuskan pada penguatan kemampuan adaptasi lingkungan mitigasi bencana hingga aspek kesehatan peserta.

Program TEP 2026 diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah transmigrasi serta membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional. Dengan jumlah pendaftar yang tinggi antusiasme generasi muda menjadi modal berharga bagi pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat pemukiman tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh SDM unggul dan inovasi teknologi.

Ke depan Kementerian Transmigrasi berencana memperluas jangkauan program ke lebih banyak universitas dan kawasan transmigrasi agar dampaknya semakin merata. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan kawasan transmigrasi merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan bela negara. Mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa pengetahuan dan keterampilan untuk memajukan daerah-daerah terpencil. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang tangguh dan peduli terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan dari perguruan tinggi terbaik Indonesia program ini menjadi contoh sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam membangun bangsa. Para mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga tetapi juga kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. Mereka akan berhadapan langsung dengan tantangan nyata di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur geografis yang sulit serta perbedaan sosial budaya.

Namun hal ini justru menjadi pembelajaran yang tidak ternilai bagi pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program dan memberikan pendampingan yang optimal bagi para peserta. Dengan semangat patriotisme dan pengabdian para mahasiswa ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Program TEP 2026 bukan sekadar ekspedisi tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Partisipasi generasi muda adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah perguruan tinggi dan masyarakat target pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dapat tercapai. Para mahasiswa yang terpilih nantinya akan menjadi duta pembangunan yang membawa semangat perubahan dan inovasi ke seluruh pelosok negeri.

Mereka adalah harapan baru bagi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Mari bersama-sama kita dukung langkah mulia ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik





