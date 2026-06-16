LE SSERAFIM, ILLIT, dan KATSEYE Membuktikan Kehebatan Mereka dengan 'Iconic by Mistake'

Lagu 'Iconic by Mistake' mengejek para pembenci dan kritik pedas yang kerap dilontarkan kepada mereka. Dengan genre pop alternatif, lagu ini menonjolkan ketukan kuat dan suara tak biasa. Berdurasi 2 menit 57 detik, lagu ini sukses melontar sindiran kepada para pembenci.

LE SSERAFIM , ILLIT , dan KATSEYE membuktikan kehebatan mereka dengan merilis lagu 'Iconic by Mistake'. Lagu ini mengejek para pembenci dan kritik pedas yang kerap dilontarkan kepada mereka.

Dengan genre pop alternatif, lagu ini menonjolkan ketukan kuat dan suara tak biasa. Berdurasi 2 menit 57 detik, lagu ini sukses melontar sindiran kepada para pembenci. Billboard pada 10 Juni 2026 mengabarkan, inti lagu 'Iconic by Mistake' adalah kesadaran bahwa komentar negatif dan ejekan di internet hanya berarti mereka telah menarik perhatian banyak pihak. ILLIT, salah satu grup yang terlibat, merilis album mini yang sukses menduduki peringkat ke-10 dalam Billboard 200 pada Mei 2026.

Lagu 'Iconic by Mistake' juga menyorot fenomena era digital, di mana hujatan dan komentar negatif bagai pedang bermata dua. Kritik pedas dan ujaran kebencian yang dalam banyak momen justru meningkatkan popularitas, diangkat sebagai tema sentral. Dengan melibatkan ketiga grup yang paling sering dibenci, HYBE akhirnya berhasil membuat lagu yang mengejek para pembenci mereka. BrilianTiga girl group HYBE yang sangat dibenci bersatu untuk berterima kasih kepada para pembenci yang menganggur karena telah memberi mereka perhatian, sungguh ikonik!

Lagu 'Iconic by Mistake' juga memiliki lirik yang menarik, dengan sindiran-sindiran yang tajam dan nada-nada yang unik. Dengan demikian, lagu ini sukses mengejek para pembenci dan kritik pedas yang kerap dilontarkan kepada mereka. Dengan melibatkan ketiga grup yang paling sering dibenci, HYBE akhirnya berhasil membuat lagu yang mengejek para pembenci mereka. BrilianTiga girl group HYBE yang sangat dibenci bersatu untuk berterima kasih kepada para pembenci yang menganggur karena telah memberi mereka perhatian, sungguh ikonik!

Lagu 'Iconic by Mistake' juga memiliki lirik yang menarik, dengan sindiran-sindiran yang tajam dan nada-nada yang unik. Dengan demikian, lagu ini sukses mengejek para pembenci dan kritik pedas yang kerap dilontarkan kepada mereka





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LE SSERAFIM ILLIT KATSEYE Iconic By Mistake Pop Alternatif

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