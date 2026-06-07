Le Minerale Ditetapkan sebagai Mitra Air Mineral Resmi Indonesia Open 2026

Kepercayaan terhadap Le Minerale sebagai mitra air mineral resmi Indonesia Open 2026 menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan mineral atlet selama turnamen bulu tangkis bergengsi di dunia.

Kepercayaan terhadap Le Minerale sebagai mitra air mineral resmi Indonesia Open 2026 menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan mineral atlet selama turnamen bulu tangkis bergengsi di dunia.

Dalam penyelenggaraan turnamen sekelas BWF World Tour Super 1000, aspek pendukung performa atlet tidak bisa dipandang sepele. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kebutuhan cairan dan mineral yang berperan penting menjaga kondisi tubuh atlet selama bertanding maupun saat pemulihan. Karena itu, PBSI menegaskan bahwa pemilihan mitra air mineral dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan kualitas produk, keamanan pangan, kandungan mineral, hingga konsistensi proses produksi. Le Minerale dinilai mampu memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Menurut Achmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, komitmen terhadap kualitas produk serta konsistensi dalam menghadirkan air mineral yang aman dikonsumsi menjadi nilai penting yang membuat Le Minerale tetap relevan mendukung ajang sebesar Indonesia Open. Dari sisi kesehatan olahraga, kebutuhan cairan dan mineral memang memiliki peran besar dalam menjaga performa atlet. Kepala Bidang Kesehatan Indonesia Open 2026, Dr. Carmen Jahya, menjelaskan bahwa cairan dan mineral dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan energi dan pemulihan setelah aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengaku memilih Le Minerale karena merasa yakin dengan kandungan mineral yang tercantum pada kemasan, sekaligus pengalaman pribadi yang ia rasakan saat mengonsumsinya. Dukungan kepada atlet tidak hanya diwujudkan lewat penyediaan air mineral berkualitas, tetapi juga melalui komitmen jangka panjang terhadap ekosistem olahraga nasional. Bagi Le Minerale, mendukung atlet tidak hanya melalui penyediaan air mineral berkualitas, tetapi juga melalui komitmen jangka panjang terhadap ekosistem olahraga.

Karena itu, di tengah hadirnya berbagai cabang olahraga baru yang semakin populer, Le Minerale tetap konsisten mendukung bulu tangkis sebagai olahraga yang telah melahirkan banyak prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Apresiasi terhadap dukungan Le Minerale juga disampaikan Jonathan Christie. Ia menilai kehadiran dukungan yang konsisten menjadi hal yang istimewa bagi atlet, terutama karena dukungan itu tetap diberikan terlepas dari hasil yang sedang dicapai.

Yang membuat ini spesial karena Le Minerale sendiri itu mensupport kita sebagai atlet terlepas dari hasil itu baik ataupun sedang tidak baik, mereka tetap ada untuk mensupport kita





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Le Minerale Indonesia Open 2026 Bulu Tangkis Mitra Air Mineral Kesehatan Olahraga

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