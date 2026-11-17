Kolaborasi Le Minerale dan Benihbaik membuka posko tanggap darurat di Palangka Raya untuk distribusi air, masker, dan layanan kesehatan kepada warga terdampak karhutla.

Kelurahan Kereng Bangkirai di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, saat ini menjadi lokasi strategis bagi kehadiran posko tanggap darurat yang diinisiasi oleh kerja sama antara Le Minerale bersama Benihbaik. Inisiatif nyata ini diluncurkan secara khusus untuk memberikan dukungan mendesak kepada masyarakat lokal yang mengalami dampak signifikan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Keberadaan posko ini menjawab langsung tantangan besar berupa keterbatasan akses menuju lokasi-lokasi yang terdampak bencana, sekaligus memastikan bahwa bantuan logistik maupun layanan kesehatan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan bantuan dalam situasi kritis ini.

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Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Layanan Kesehatan

Le Minerale bersama Benihbaik menghadirkan posko tanggap darurat untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan menyediakan berbagai paket bantuan kebutuhan dasar yang sangat krusial di tengah situasi darurat. Warga yang datang ke posko tersebut dapat memperoleh air mineral untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh, masker wajah untuk membantu mengurangi paparan asap berbahaya dari kebakaran, serta perlengkapan sanitasi yang layak untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Selain distribusi barang fisik, posko ini juga menyelenggarakan layanan kesehatan yang bertujuan untuk memantau kondisi fisik warga dan memberikan pertolongan pertama bagi mereka yang mengalami gangguan pernapasan atau masalah kesehatan lain akibat paparan asap. Berbagai dukungan ini dirancang secara komprehensif untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama menghadapi dampak karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.

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Posisi Le Minerale dan Benihbaik dalam Respons Bencana

Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations & Digital Le Minerale, menegaskan bahwa kehadiran posko tanggap darurat merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla dengan mengutamakan kecepatan respons dalam menyalurkan bantuan. Menurutnya, kecepatan penyaluran bantuan menjadi hal penting agar masyarakat dapat segera memperoleh dukungan sesuai kebutuhan darurat yang mereka hadapi setiap hari selama bencana berlangsung.

Yuna Eka Kristina menjelaskan bahwa Le Minerale bersama Benihbaik menghadirkan posko tanggap darurat untuk menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari air mineral, masker, kebutuhan sanitasi, hingga memberikan layanan kesehatan sebagai upaya berkelanjutan perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Le Minerale untuk mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah situasi sulit seperti ini.

Dari sisi mitra pelaksana, Andy F. Noya, Founder & CEO Benihbaik, mengapresiasi dukungan Le Minerale dalam membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla melalui sinergi yang efektif di lapangan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi kedua pihak diwujudkan melalui sejumlah layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak, termasuk posko pelayanan kesehatan dan penyaluran masker serta paket kebersihan.

Andy F. Noya menekankan bahwa posko ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan kesehatan awal, memperoleh informasi mengenai upaya melindungi diri dari paparan asap, dan mengakses bantuan yang diperlukan sesuai kondisi mereka. Ia juga menilai sinergi antara dunia usaha dan lembaga sosial perlu terus diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak dengan akses terbatas.

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Dampak Nyata bagi Warga dan Rencana Jangka Panjang

Le Minerale bersama Benihbaik menghadirkan posko tanggap darurat untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan harapan dapat memperluas jangkauan bantuan hingga ribuan warga di wilayah tersebut. Upaya ini terutama menyasar masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan dan layanan kesehatan yang memadai dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Andy F. Noya menyatakan bahwa kami berharap kolaborasi antara Le Minerale sebagai produk nasional dan Benihbaik dapat terus berlanjut dan berkembang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak dengan akses bantuan yang masih terbatas. Kami percaya bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya melalui respons awal, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan dukungan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi Le Minerale, dukungan terhadap masyarakat terdampak karhutla di Kalimantan merupakan bagian dari rangkaian aksi kemanusiaan yang telah dilakukan di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Program ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk berkontribusi positif pada kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui bantuan yang tepat waktu, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.