Lazio Mengambil Gennaro Gattuso Sebagai Pelatih Pengganti Maurizio Sarri

Lazio memutuskan untuk menggaet Gennaro Gattuso sebagai pelatih pengganti Maurizio Sarri, yang hengkang ke Atalanta. Sebelumnya, juru taktik berusia 67 tahun ini mengisyaratkan keinginannya untuk angkat kaki dari Olimpico.

Lazio memutuskan untuk menggaet Gennaro Gattuso seusai Maurizio Sarri hengkang ke Atalanta . Lazio langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelatih baru pengganti Maurizio Sarri . Sebelumnya, juru taktik berusia 67 tahun ini memang telah mengisyaratkan keinginannya untuk angkat kaki dari Olimpico.

Usut punya usut, ia merasa kecewa dengan manajemen klub terkait kebijakan transfer, ditambah lagi dengan aksi protes dari suporter garis keras.

"Saya tidak terlalu senang karena musim ini saya merasa tidak didengar," ucap Sarri, dikutip BolaSport.com dari The Laziali. "Ada sebuah kontrak, jadi kita lihat saja nanti. " "Ini adalah cerita panjang untuk dibahas, dan saya pikir saya harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan klub secara langsung, tatap muka. " "Musim seperti ini memberikan banyak pelajaran.

"Meski begitu, ini mungkin akan lebih baik untuk pelatih berusia 40-an daripada saya, tetapi ini tetap mengajarkan Anda banyak hal. " Baca Juga: Dari Menit ke Menit Liga Italia - Gianluca Mancini Bawa AS Roma Unggul 2-0 atas Lazi





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Lazio Gennaro Gattuso Maurizio Sarri Atalanta Pengganti Kecewa Koheren Kontrak Transfer Aksi Protes Supe Garis Keras Menit Ke Menit Liga Italia Gianluca Mancini AS Roma Unggul 2-0

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man of the Match Milan vs Cagliari: Gennaro BorrelliRedaksi Bola.net memilih Gennaro Borrelli sebagai man of the match laga Milan vs Cagliari.

Read more »

Setelah Gagal di Timnas Italia, Gattuso Siap Melatih LagiGennaro Gattuso dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk menggantikan Maurizio Sarri mulai musim depan.

Read more »

Pergantian pelatih di Italia: Tijjani Noslin dan Kenneth Taylor mendapat kejelasanGennaro Gattuso akan menjadi pelatih baru Lazio, demikian diumumkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto dan Fabrizio Romano. Dengan demikian, pemain asal Belanda Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin akan memiliki manajer baru. Marten de Roon dari Atalanta juga akan memiliki manajer baru.

Read more »

Here We Go! Bukan Napoli, Maurizio Sarri Pilih Atalanta seusai Dikecewakan LazioSeusai dikecewakan Lazio, Maurizio Sarri akan menjadi pelatih Atalanta.

Read more »