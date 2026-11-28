Lazio mempertahankan posisi puncak klasemen Serie A setelah mengalahkan Torino 2-1 berkat gol Provstgaard dan Isaksen, sementara AS Roma tertinggal lima poin.

Lazio berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen Serie A musim 2026/2027 dengan meraih kemenangan penting atas Torino di Stadion Olimpico Grande Torino pada Minggu, 29 November 2026. Hasil akhir skor 2-1 ini memastikan klub asal Roma terus memimpin kompetisi dengan selisih poin yang semakin aman dibandingkan rival terdekatnya.

Mekanisme Kemenangan Gol di Paruh Pertama

Kemenangan Lazio dibangun melalui dua gol cepat yang dicetak pada babak pertama, tepatnya di penghujung menit-menit sebelum jeda. Oliver Provstgaard membuka skor pada menit ke-42 dengan memanfaatkan umpan matang dari Mattia Zaccagni, memberikan keunggulan 1-0 bagi tim tamu. Tidak banyak waktu yang berlalu, pada menit ke-44, Gustav Isaksen langsung menggandakan keunggulan Biancoceleste menjadi 2-0.

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Pada babak kedua, Torino berusaha bangkit dan akhirnya berhasil mencetak gol melalui sundulan Che Adams yang menurunkan skor menjadi 1-2. Namun, upaya comeback tuan rumah gagal membawa hasil hingga peluit panjang dibunyikan. Lazio berhasil menjaga konsistensi permainan dan membawa pulang tiga poin penuh dari markas Torino.

Posisi klasemen dan Perbandingan dengan AS Roma

Lazio kini memiliki koleksi 35 poin dari 13 pertandingan yang telah dimainkan. Perolehan poin ini memberikan mereka keunggulan lima poin atas AS Roma yang menjadi pesaing terdekat di posisi kedua. AS Roma dijadwalkan menjalani pertandingan pada Minggu malam, 29 November 2026, namun kekalahan Lazio secara otomatis memberikan jarak mental dan angka yang signifikan bagi tim berjulukan Giallorossi.

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Di sisi lain, Torino terpeleset ke posisi ke-13 klasemen sementara dengan total 14 poin. Tim asal Turin tersebut kesulitan mengonversi peluang yang mereka ciptakan, meskipun mereka tampil agresif dan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Kegagalan mengubah dominasi awal menjadi gol menjadi faktor krusial yang menentukan hasil akhir laga ini.

Strategi Pemain dan Pergantian Kunci di Lapangan

Untuk menjaga keseimbangan permainan dan mempertahankan keunggulan, Lazio melakukan sejumlah pergantian pemain strategis. Pada babak kedua, pemain seperti Tijjani Noslin digantikan oleh Andrea Pinamonti pada menit ke-70, sementara Mattia Zaccagni pun turun digantikan oleh Albert Gudmundsson pada menit yang sama. Di lini tengah, Fisayo Dele-Bashiru digantikan oleh Nicolo Rovella pada menit ke-76 untuk memperkuat struktur defensif tim.

Di sisi Torino, perubahan pemain dilakukan untuk mencoba membalikkan keadaan. Nikola Vlasic dan Giovanni Simeone digantikan secara bersamaan pada menit ke-58 oleh Gaetano Oristanio dan Duvan Zapata. Upaya ini dilanjutkan dengan masuknya Pietro Pellegrini menggantikan Che Adams serta Daniel Braganca yang menggantikan Cesare Casadei pada menit ke-80, namun semua usaha tersebut tidak mampu menghasilkan gol penyama kedudukan.