Lazio Kalahkan Cagliari 2-1 di Serie A 1 November 2026

Lazio mengalahkan Cagliari dengan skor 2-1 melalui gol Gustav Isaksen dan Andrea Pinamonti di Serie A. Kemenangan ini memperkuat posisi Lazio di papan atas klasemen liga.

Lazio berhasil meraih kemenangan atas Cagliari dengan skor akhir dua gol satu gol dalam laga Serie A yang digelar pada Minggu tanggal satu November dua ribu dua puluh enam di Stadion Olimpico. Hasil ini menjadi langkah strategis bagi Lazio untuk mempertahankan posisi unggulan mereka di tabel klasemen kompetisi Italia. Sementara itu, Cagliari tetap terperangkap di posisi tengah klasemen tanpa perbaikan signifikan setelah kegagalan mereka untuk meraih poin penuh di babak ke sepuluh kompetisi ini.

Lazio Bangkit di Tengah Tekanan Cagliari

Cagliari secara langsung memberikan tekanan besar kepada Lazio sejak awal pertandingan yang baru berjalan dua menit. Alieu Fadera berhasil mendapatkan bola muntah di dalam area penalti namun tembakan yang diluncurkan tersebut melebar tipis dari sisi kanan gawang Lazio. Tuan rumah di Olimpico kemudian mulai meningkatkan intensitas tekanan mereka dan memperoleh peluang melalui Davide Frattesi pada menit keenam belas. Frattesi melepaskan tembakan datar dari luar kotak penalti yang mengarah tepat ke tengah gawang, namun kiper Elia Caprile mampu mengamankan bola tersebut dengan baik.

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Lazio kembali mengancam empat menit kemudian melalui Mattia Zaccagni yang menerima umpan matang di depan kotak penalti. Zaccagni melepaskan tembakan tajam yang masih berhasil ditepis oleh Caprile. Justru Cagliari yang berhasil membuka keunggulan pada menit kedua puluh melalui M Bala Nzola. Nzola memanfaatkan umpan terobosan dari Alieu Fadera dan menyelesaikan peluang kritis dengan tembakan terarah ke sudut kanan bawah gawang Lazio. Lazio akhirnya mendapatkan gol penyeimbang pada menit ketiga enam lewat aksi Gustav Isaksen yang menerima umpan terobosan dari Tijjani Noslin.

Kemenangan Ditetapkan Pinamonti di Babak Kedua

Lazio berusaha melanjutkan momentum positif setelah berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak istirahat dimulai. Cagliari tetap menjadi ancaman melalui Michel Adopo pada menit kelima puluh yang tembakan jarak jauhnya berhasil ditepis oleh Christos Mandas. Tuan rumah kemudian mencoba membalikkan keadaan melalui Tijjani Noslin pada menit enam dua belas, namun tembakan kaki kirinya dari sisi kiri kotak penalti masih melambung dan melebar dari sasaran. Oliver Provstgaard hampir membawa Lazio berbalik unggul pada menit enam tujuhnya dengan menyongsong tendangan bebas menggunakan sundulan di dalam kotak penalti.

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Usaha Provstgaard sia sia karena bola hanya melintas tipis di atas mistar gawang. Peluang berikutnya datang melalui Kenneth Taylor pada menit tujuh puluh satu setelah menerima umpan matang di dalam kotak penalti. Namun tembakan Taylor hanya melebar tipis dari sisi kiri gawang Cagliari. Lazio akhirnya mencetak gol kemenangan pada menit delapan tiga melalui Andrea Pinamonti yang menyambut umpan Alfonso Pedraza dengan sundulan sempurna yang gagal dihentikan oleh Elia Caprile.

Strategi dan Peringkat Klasemen Serie A

Cagliari semakin kesulitan mengejar ketertinggalan skor setelah Adam Obert menerima kartu kuning kedua pada menit sembilan puluh satu ditambah satu menit. Kehadiran kartu merah ini memaksa tim tamu untuk menyelesaikan pertandingan dengan hanya sepuluh pemain di lapangan. Kemenangan ini menjadi tambahan poin penting bagi Lazio dalam persaingan di papan atas klasemen Serie A. Lazio kini mengoleksi dua puluh delapan poin dan semakin menjauh dari Inter Milan di puncak klasemen. Cagliari masih tertahan di peringkat ke sebelas dengan raihan tiga belas poin dan gagal memperbaiki posisi pada pekan ke sepuluh.