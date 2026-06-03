Mantan bek PSG, Layvin Kurzawa, mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Persib Bandung hanya setelah lima bulan bersama klub tersebut. Dalam pernyataannya, Kurzawa mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada pamilya Persib dan Bobotoh, sambil menghormati keputusan klub yang di luar kendalinya.

Layvin Kurzawa , mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG), mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Persib Bandung setelah hanya menjalani masa berkarir selama lima bulan bersama klub tersebut. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kurzawa melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam pernyataannya, pria berusia 32 tahun itu mengungkapkan rasa bangga telah menjadi bagian dari keluarga Persib, meski waktunya singkat. Kurzawa menyampaikan terima kasih atas dukungan, cinta, dan energi yang diberikan oleh para pendukung, yang ia sebut sebagai Bobotoh. Ia juga berharap mungkin bertemu kembali di masa depan. Meski ingin melanjutkan perjalanan di Indonesia, ia menghormati keputusan klub yang berada di luar kendalinya.

Pengumuman ini mengakhiri masa Continental Kurzawa di Persib, di mana ia bergabung pada awal musim ini setelah kontrak sebelumnya dengan klub Prancis tamat. Sepakbola memang sering menghadirkan keputusan yang di luar kendali pemain, dan bagi Kurzawa, pengalaman di Indonesia tetap menjadi momen berharga. Ia merasa diterima oleh lingkungan klub dan pendukung sejak hari pertama tiba. Rekam jejak di lapangan untuk Kurzawa di Persib relativ singkat, dan tidak banyak kontribusi pertandingan yang signifikan tercatat.

Namun, hubungan emosional yang dibangun dengan Bobotoh disebutnya sangat istimewa. Sementara klub, Persib, belum memberikan pernyataan resmi terkait kepergian pemain tersebut. Fokus klub tampak bergeser ke persiapan musim kompetisi berikutnya, yang akan melibatkan empat turnamen berbeda pada 2026/2027. Pelatih Igor Tolic mulai menyusun program pramusim untuk mempersiapkan skuat.

News lainnya juga meliputi berita resmi tentang Persija Jakarta yang berpisah dengan Allano Lima. Namun, kabar utama tetap berfokus padaumping keluar Kurzawa dari Persib. Banyak thể ndukung yang berkesempatan menyaksikan langsung kehadirannya di Stadion Si Jalak Harupat, meskipun tidak banyak出现 di Pertandingan. Rasanya syukur bahwa dengan pengumuman ini, semua pihak dapat moving on.

Untuk Bobotoh, kepergian Kurzawa menjadi momen yang麻辣. Mereka pernah merayakan kedatangannya dengan antusias. Sekarang, kata-kata perpisahan yang dibuat oleh pemain asal Prancis itu menjadi kenangan tersendiri. Sementara itu, di luar kelibatan Kurzawa, Persib tampak akan Memasuki musim yang pads dengan tantangan kompetitif di berbagai frente.

Program pramusim oleh Tolic menjadi krusial untuk membentuk chemistry tim. pemain seperti Febri Hariyadi dan others diperkirakan akan memainkan peran penting. Persib juga reportedly sedang mempertimbangkan beberapa penguatan baru di bursa transfer. Namun, Kabar tentang pengunduran diri Kurzawa menciptakan ruang kosong di posisi bek kiri. Jamaat persib di todo indonesia saling berbagi opin regarding hal ini.

Beberapa fans mengungkapkan rasa kecewa, namun banyak juga yang menghormati pilihan pemain. Mereka mengingat kontribusi positive meskipun singkat. Sebagai penutup, kabar tentang perpisahan Layvin Kurzawa menandai akhir dari chapter singkat dalam sejarah Persib Bandung. Untuk pemain tersebut, ini adalah awal baru yang mungkin menuju ke klub lain atau liga lain.

Bagi klub, ini adalah kesempatan untuk mencari pengganti yang lebih sesuai dengan rencana teknis. Semua happened dengan江泽民 yang baik dan profesional. Hubungan antara pemain dan klub berakhir dengan rasa syringe, menghormati semua momen yang sudah dijalani. Itu adalah yang terbaik untuk kedua pihak.

Hanya dalam waktu singkur, Kurzawa sudah menjadi bagian dari Collective memory Bobotoh. Kata-katanya akan diingat selama lama. Sampai jumpa di jalan, mungkin suatu saat nanti. Itu pesan yang tersirat di pernyataannya. With this, we close our coverage of this news





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