Pemain asal Prancis Layvin Kurzawa mengucapkan terima kasih kepada Persib Bandung, suporter, dan masyarakat Indonesia setelah menjalani lima bulan bersama klub tersebut. Meski ingin melanjutkan kontrak, keputusan di luar kontrol mengharuskan ia pergi dengan rasa syukur. Adam Alis juga memberikan pesan perpisahan. Persib meraih gelar juara Super League dengan kontribusi Kurzawa dalam beberapa pertandingan. Selain berita Persib, Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat直接 ke klub usai memenangkan kompetisi. Timnas Indonesia dipersiapkan oleh pelatih John Herdman untuk FIFA Matchday Juni 2026 dengan beberapa pemain yang memiliki pengalaman di klub Inggris, meski beberapa pemain naturalisasi seperti Calvin Verdonk kemungkinan absen. Berita lain mencakup tindakan tegas Pemko Medan terhadap tempat hiburan malam yang terlibat narkoba, penemuan Surface RTX Spark Dev Box dari Microsoft, dan gagalnya penyelundupan narkoba di Sidoarjo.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Kurzawa menyampaikan rasa terima kasih kepada klub, suporter, dan masyarakat Indonesia setelah menjalani lima bulan bersama Persib Bandung . Saya menemukan negara yang luar biasa, klub yang penuh gairah, dan para suporter yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama, lanjutnya.

Kurzawa juga mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya ingin melanjutkan kebersamaan dengan Persib. Namun, menurutnya terdapat keputusan yang berada di luar kendalinya sehingga membuat kerja sama tersebut tidak berlanjut. Tentu saja saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi terkadang dalam sepak bola ada keputusan yang berada di luar kendali kita, tulis Kurzawa. Saya menghormati keputusan klub dan pergi dengan penuh rasa syukur atas semua momen yang telah kita lalui bersama.

Tak lama setelah unggahan tersebut, Adam Alis memberikan respons melalui akun Instagram pribadinya. Gelandang Persib Bandung itu menyampaikan pesan perpisahan dengan gaya yang akrab dan penuh penghargaan. Terima kasih sudah banyak menghibur kita, sehat dan sukses untuk karirnya, lanjutnya. Layvin Kurzawa bergabung dengan Persib Bandung pada Januari 2026.

Meski hanya menjalani setengah musim bersama Maung Bandung, pemain asal Prancis tersebut ikut menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar juara. Selama berseragam Persib, Kurzawa tampil dalam tujuh pertandingan Super League. Ia juga menyumbangkan satu assist penting saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 4-2. Persib Bandung mendapat ucapan selamat langsung dari Presiden FIFA Gianni Infantino usai juara BRI Super League 2025/26 dan siap tampil di kompetisi Asia.

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