Layar indeks harga saham gabungan menunjukkan data di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dipicu melemahnya 273 saham termasuk di sektor keuangan yang anjlok 1,25 persen, IHSG Jumat (5/6) pagi tertahan di zona merah meski sektor basic sempat menguat 3,55 persen.

Layar indeks harga saham gabungan menunjukkan data di Bursa Efek Indonesia , Jakarta . Dipicu melemahnya 273 saham termasuk di sektor keuangan yang anjlok 1,25 persen, IHSG Jumat (5/6) pagi tertahan di zona merah meski sektor basic sempat menguat 3,55 persen.

Mengutip data RTI, IHSG dibuka naik ke level 5.846 dari penutupan sebelumnya 5.939. Pada pukul 09.02 WIB, IHSG langsung tergelincir dengan turun 0,60% menjadi 5.799. Pada pukul 09.08 WIB, IHSG kembali mengalami tekanan dengan turun tipis 0,10% ke level 5.837,06. IHSG kembali menguat pada pukul 09.10 WIB.

Indeks saham LQ45 melemah 0,65% ke posisi 577,57. Sebagian besar indeks saham acuan tertekan. Hanya indeks JII saja yang mampu bertahan di zona hijau. Pada perdagangan saham Jumat pagi, IHSG berada di level tertinggi 5.855,07 dan level terendah 5.795,63.

Sebanyak 273 saham melemah sehingga bebani IHSG. Selain itu, 183 saham menguat dan 193 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham 125.256 kali dengan volume perdagangan saham 1,7 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 1,6 triliun.

Sebagian besar sektor saham tertekan. Sektor saham keuangan turun 1,25% dan membukukan pelemahan terbesar. Disusul sektor saham transportasi yang melemah 0,53%. Sektor basic menguat 3,55% sehingga menahan penurunan indeks ke level yang lebih dalam.

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat dalam jangka pendek tetapi rawan koreksi pada perdagangan saham Jumat, (5/6/2026). Jika IHSG melemah akan berada di kisaran 5.395-5.412. Lalu apa saja strategi rekomendasi saham-nya? IHSG melemah 1,7% ke 5.839 dan masih didominasi oleh tekanan jual pada perdagangan saham Kamis, 4 Juni 2026.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menuturkan, pihaknya perkirakan skenario merah terdahulu sedang berjalan. Saat ini, posisi IHSG berada pada bagian dari wave (v) dari wave dari wave 5. Hal ini berarti, IHSG masih rawan melanjutkan downtrend-nya ke rentang 5.395-5.412 sekaligus untuk menutup area gap yang terbentuk dari moving average (MA) 200 harian secara bulanan. Ia menuturkan, pihaknya pergerakan IHSG berpeluang menguat ke rentang 5.852-5.881.

Herditya menuturkan, IHSG akan berada di level support 5.735-5.381 dan level resistance 6.215,6.588 pada Jumat pekan ini. Aktivitas pekerja di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pada pembukan perdagangan bursa saham 2022 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung menguat 7,0 poin atau 0,11% di level Rp6.588,57. Untuk rekomendasi saham hari ini, PT Pilarmas Investindo Sekuritas memilih saham PT Alamtri Resources Minerals Tbk (ADMR), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), dan PT Timah Tbk (TINS).

Sementara itu, Herditya memilih saham PT Alamtri Resources Minerals Tbk (ADMR), PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA). Saham ADMR menguat 5,75 ke 1.380 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi ADMR saat ini berada pada bagian dari wave (v) dari wave dari wave A. Saham MAPI menguat 0,33% ke 1.500 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, tetapi pergerakannya masih cenderung sideways.

Saat ini, posisi MAPI diperkirakan berada pada bagian akhir dari wave v dari wave (a) dari wave





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