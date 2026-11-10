Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hadir di Lima Lokasi Jakarta

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB untuk perpanjangan SIM A dan SIM C di Jakarta, sementara SIM B wajib diperpanjang di Satpas.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta pada hari Rabu, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Layanan ini dibuka untuk membantu warga memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi (SIM) sebagai syarat legal berkendara.

Dua lokasi yang disebutkan secara rinci adalah lobby depan Mall Grand Cakung di Jakarta Timur dan area parkir samping Universitas Trilogi di Jakarta Selatan. Warga yang berada di wilayah lain perlu memastikan lokasi layanan sebelum mendatangi titik tersebut.

Also read Selasa, layanan SIM keliling tersedia di lima lokasi Jakarta

Persyaratan dan Biaya Perpanjangan SIM Keliling

Warga yang ingin dilayani di fasilitas SIM Keliling wajib menyiapkan seluruh persyaratan dan biaya administrasi sebelum datang ke lokasi perpanjangan. Dokumen yang dibutuhkan meliputi fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi.

Biaya perpanjangan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Besarannya adalah Rp80 ribu untuk perpanjangan SIM A dan Rp75 ribu untuk perpanjangan SIM C.

Advertisement

Layanan mobil SIM Keliling hanya memperpanjang SIM yang masih berlaku untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C. Dengan demikian, dokumen yang sudah lewat masa berlakunya tidak dapat diproses dalam layanan ini.

Aturan Khusus untuk SIM B dan SIM yang Sudah Habis

SIM B tidak dapat diperpanjang pada layanan SIM Keliling dan harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Aturan ini berlaku karena dokumen SIM B diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

Pemilik SIM yang masa berlakunya sudah habis harus mengajukan permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian. Prosedur ini berbeda dengan perpanjangan yang dilayani melalui mobil keliling.

Perbedaan peruntukan tersebut penting dipahami warga agar tidak datang ke lokasi yang keliru. Calon pemohon sebaiknya memastikan golongan SIM yang dimiliki sebelum berangkat, lalu menyiapkan dokumen sesuai ketentuan.