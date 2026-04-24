Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hadir di Lima Lokasi Jakarta pada 24 April 2026

Ditlantas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Jumat, 24 April 2026, untuk memudahkan perpanjangan SIM A dan SIM C. Persyaratan meliputi fotokopi KTP, SIM lama, surat keterangan sehat, dan tes psikologi. Biaya perpanjangan SIM A Rp80.000 dan SIM C Rp75.000.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyediakan kemudahan bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka. Pada hari Jumat, 24 April 2026, layanan SIM Keliling akan beroperasi di lima lokasi strategis di seluruh wilayah Jakarta.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi antrean panjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan memberikan pelayanan yang lebih cepat serta nyaman bagi masyarakat. Layanan SIM Keliling ini sangat membantu bagi masyarakat yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus perpanjangan SIM di kantor Satpas pada jam kerja. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat memperpanjang SIM mereka di lokasi yang lebih mudah dijangkau, seperti di pusat perbelanjaan atau area publik lainnya.

Hal ini sejalan dengan upaya kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi persyaratan administrasi berkendara. Selain itu, layanan SIM Keliling juga merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi penyebaran kerumunan di tengah pandemi, dengan membatasi jumlah orang yang berkumpul di satu tempat. Pihak kepolisian terus berupaya untuk berinovasi dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi terkait lalu lintas.

Keberadaan SIM Keliling ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki SIM yang masih berlaku dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan SIM yang valid, pengendara dapat berkendara dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari sanksi hukum. Selain itu, SIM yang masih berlaku juga merupakan bukti bahwa pengendara telah memenuhi persyaratan kompetensi dan layak untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Persyaratan untuk melakukan perpanjangan SIM di gerai SIM Keliling cukup sederhana.

Masyarakat diwajibkan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, SIM lama fisik beserta fotokopinya, surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk, dan surat keterangan hasil tes psikologi. Penting untuk diingat bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM golongan A dan C. Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya sudah habis, mereka wajib mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satpas yang telah ditentukan oleh kepolisian. Proses perpanjangan SIM di gerai SIM Keliling relatif cepat dan mudah.

Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon, kemudian melakukan verifikasi data dan pengambilan foto. Setelah semua proses selesai, SIM baru akan segera diterbitkan. Biaya perpanjangan SIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan sebelum datang ke gerai SIM Keliling agar proses perpanjangan SIM dapat berjalan lancar dan efisien. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara teratur. Perlu diperhatikan bahwa perpanjangan SIM golongan B tidak dapat dilakukan di gerai SIM Keliling. Perpanjangan SIM B hanya dapat dilakukan di kantor Satpas karena adanya perbedaan persyaratan dokumen dan prosedur.

SIM B diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton, sehingga memerlukan pemeriksaan dan verifikasi yang lebih ketat. Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM B diimbau untuk datang langsung ke kantor Satpas terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan, seperti KTP, SIM lama, surat keterangan sehat, dan surat keterangan hasil tes psikologi. Informasi mengenai lokasi dan jam operasional kantor Satpas dapat diperoleh melalui website resmi Polda Metro Jaya atau media sosial resmi kepolisian.

Ditlantas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai kemudahan dalam mengurus perpanjangan SIM. Selain layanan SIM Keliling, kepolisian juga telah meluncurkan layanan perpanjangan SIM secara online melalui aplikasi digital. Layanan online ini memungkinkan masyarakat untuk memperpanjang SIM mereka tanpa harus datang ke kantor Satpas atau gerai SIM Keliling. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengurus perpanjangan SIM sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Kepolisian berharap dengan adanya berbagai kemudahan ini, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam mengurus perpanjangan SIM dan mematuhi peraturan lalu lintas





