Layanan SIM Keliling Kembali Beroperasi, Pemohon Harus Siapkan Dokumen Lengkap

Layanan SIM Keliling kembali beroperasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, melayani masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C. Pemohon harus siapkan dokumen lengkap, termasuk KTP asli dan fotokopi, SIM asli yang masih berlaku beserta salinannya, serta surat keterangan sehat dan bukti tes psikologi.

Layanan SIM Keliling Kembali Beroperasi di DKI Jakarta dan Sekitarnya, Pemohon Harus Siapkan Dokumen Lengkap. Ducati Meluncurkan Koleksi Motor Edisi Terbatas, Mitsubishi Siapkan Langkah untuk Kembali Hadir di Pasar Global melalui Mobil Pikap.

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