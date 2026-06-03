Layanan SIM Keliling kembali beroperasi di Jakarta dan sekitarnya untuk membantu masyarakat melakukan perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C yang habis.

Layanan SIM Keliling Kembali Beroperasi di Jakarta dan Sekitarnya, Masyarakat Wajib Siapkan Dokumen yang Lengkap. Kehadiran layanan SIM Keliling di Jakarta dan sekitarnya kembali beroperasi pada Kamis 4 Juni 2026 untuk membantu masyarakat melakukan perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C yang habis.

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal karena kuota pelayanan tersedia dalam jumlah terbatas setiap harinya. Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif, dan masyarakat wajib siapkan dokumen yang lengkap, seperti KTP asli dan fotokopi, SIM asli yang masih berlaku berikut salinannya, serta surat keterangan sehat dan bukti tes psikologi.

Biaya perpanjangan SIM mengacu pada tarif PNBP yang berlaku, yaitu Rp80 ribu untuk SIM A dan Rp75 ribu untuk SIM C, belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi. Selain di Jakarta, layanan SIM Keliling juga tersedia di beberapa wilayah lainnya, seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung. Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM dapat mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dan menyiapkan dokumen yang lengkap untuk mempercepat proses perpanjangan SIM.

Layanan SIM Keliling kembali hadir pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026 untuk membantu masyarakat melakukan perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C yang habis. Minat mobil plug-in hybrid atau PHEV mulai tumbuh di Indonesia, dan PT Jetour Sales Indonesia juga menghadirkan versi mesin bensin konvensional atau Internal Combustion Engine (ICE) sebagai alternatif bagi konsumen mereka. PT Jetour Sales Indonesia resmi memperkenalkan Jetour T1 i-DM untuk pasar nasional. SUV bergaya petualang perkotaan itu menjadi model elektrifikasi terbaru.

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