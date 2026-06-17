Layanan SIM Keliling Jakarta: Mudahkan Perpanjangan SIM A dan C di Lima Lokasi Strategis

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta untuk memudahkan perpanjangan SIM A dan C. Simak syarat, biaya, dan lokasi lengkapnya.

Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas kembali menghadirkan layanan SIM Keliling Jakarta yang beroperasi di lima lokasi strategis setiap hari Rabu hingga Minggu. Layanan ini bertujuan memudahkan warga Jakarta dalam memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan A dan C tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM dengan lebih efisien dan menghindari antrean panjang di kantor polisi. Setiap harinya, lokasi SIM Keliling berbeda-beda, namun umumnya menyasar pusat perbelanjaan dan area publik yang ramai dikunjungi. Misalnya, pada hari Rabu, layanan berada di Lobby depan Mall Grand Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, pada hari Sabtu dan Minggu, lokasi dapat bervariasi di beberapa titik seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Untuk mengetahui jadwal terbaru, masyarakat dapat memantau akun media sosial resmi Ditlantas Polda Metro Jaya. Proses perpanjangan SIM melalui layanan SIM Keliling memerlukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, fotokopi KTP yang masih berlaku dan aslinya. Kedua, fotokopi SIM lama dan SIM asli.

Ketiga, bukti cek kesehatan yang menunjukkan bahwa pemohon dalam kondisi sehat jasmani. Keempat, bukti tes psikologi yang menunjukkan kestabilan mental. Semua dokumen tersebut harus dibawa saat mendatangi lokasi SIM Keliling. Selain itu, pemohon juga harus membayar biaya administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000 dan SIM C sebesar Rp75.000. Biaya ini belum termasuk biaya cek kesehatan dan tes psikologi yang biasanya dilakukan di tempat atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Penting untuk dicatat bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku. Jika SIM sudah habis masa berlaku, pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas atau kantor polisi terdekat.

Selain itu, SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan ini karena peruntukannya untuk kendaraan berat di atas 3,5 ton dan harus diproses di Satpas. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan mempersiapkan semua persyaratan sebelum menuju lokasi. Antrean biasanya cukup panjang terutama pada akhir pekan. Untuk itu, disarankan membawa air minum dan mematuhi protokol kesehatan jika masih berlaku.

Layanan SIM Keliling ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk memiliki SIM yang sah semakin meningkat. SIM bukan sekadar legalitas berkendara, tetapi juga bukti kompetensi dan tanggung jawab di jalan raya. Oleh karena itu, jangan tunda perpanjangan SIM Anda.

Manfaatkan layanan SIM Keliling yang tersedia di berbagai lokasi strategis di Jakarta. Cek jadwal harian melalui kanal informasi resmi Ditlantas Polda Metro Jaya dan pastikan Anda membawa semua dokumen yang diperlukan. Dengan persiapan yang matang, proses perpanjangan SIM akan berjalan lancar dan cepat





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