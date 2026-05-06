Layanan Samsat Keliling Memudahkan Warga Jakarta Mengurus Perpanjangan STNK dan Pembayaran PKB

Layanan Samsat Keliling yang disediakan oleh Kepolisian, Bapenda DKI Jakarta, dan Jasa Raharja memudahkan warga Jakarta dan sekitarnya dalam mengurus perpanjangan STNK tahunan dan pembayaran PKB tanpa harus datang ke Kantor Samsat Induk. Layanan ini beroperasi di berbagai lokasi dengan jadwal yang bervariasi, dan wajib pajak hanya perlu membawa dokumen yang lengkap untuk mengurus perpanjangan STNK tahunan.

Warga Jakarta dan sekitarnya kini dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor ( PKB ) dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) melalui layanan Samsat Keliling .

Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, dan Jasa Raharja. Salah satu keunggulan dari layanan ini adalah wajib pajak tidak perlu membawa salinan atau Bukti Pendaftaran Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien. Layanan Samsat Keliling ini dirancang khusus untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke Kantor Samsat Induk.

Dengan layanan ini, wajib pajak dapat mengurus perpanjangan STNK tahunan dan pembayaran PKB tanpa harus mengantri panjang di kantor Samsat. Namun, perlu diingat bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan STNK tahunan (pengesahan 1 tahun), sedangkan perpanjangan STNK 5 tahunan (ganti pelat) yang memerlukan cek fisik kendaraan harus tetap dilakukan di Kantor Samsat Induk. Untuk mengurus perpanjangan STNK tahunan, wajib pajak hanya perlu membawa dokumen yang lengkap, seperti STNK asli dan fotokopi, serta datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

Petugas akan memverifikasi data dan menghitung jumlah PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang harus dibayarkan. Layanan Samsat Keliling beroperasi di berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya, seperti Kota Tangerang, Ciledug, Kelapa Dua, dan Kabupaten Bekasi. Jadwal operasional bervariasi, mulai dari pukul 08.00 hingga 20.00 WIB, tergantung lokasi. Wajib pajak dihimbau untuk selalu memeriksa jadwal harian sebelum berangkat untuk memastikan ketersediaan layanan.

Selain itu, layanan ini juga menawarkan kemudahan bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk datang ke Kantor Samsat Induk. Dengan adanya layanan Samsat Keliling, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus perpanjangan STNK dan pembayaran PKB, sehingga tidak terjadi penundaan yang dapat mengakibatkan denda atau masalah hukum lainnya. Selain itu, layanan ini juga membantu mengurangi antrean panjang di Kantor Samsat Induk, sehingga proses administrasi kendaraan bermotor menjadi lebih lancar dan efisien.

Wajib pajak juga diingatkan untuk selalu memeriksa jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling terbaru, karena jadwal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi operasional. Dengan demikian, wajib pajak dapat dengan mudah mengurus perpanjangan STNK dan pembayaran PKB tanpa harus mengganggu kegiatan sehari-hari mereka





